Derbi maça 37 milyon lira – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
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    Derbi maça 37 milyon lira

    Derbi maça 37 milyon lira
    İddaa, - derbisine oynanan bahis miktarını açıkladı. Buna göre derbinin sabit ve sanal bayi toplamında oluşturduğu hacim 37 milyon 57 bin 922 lira oldu. Maç sonucuna yönelik oynanan bahsin yüzde 65'sinde taraftarlar " galip gelir" dedi. 'ın kazanmasına oynayanların oranı yüzde 20.7'de kaldı. Beraberliğe oynayanlar ise yüzde 14.3 oldu.
    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:15
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