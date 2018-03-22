"Bir ihtimal daha var"
Aykut Kocaman ve kurmayları, Galatasaray beraberliği ile tüm hesapların altüst olduğunu kabullenirken ortak bir noktada birleştiler: "Bir ihtimal daha var. Yeni bir fırsat elimize geçecek"
- 22 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 10:50
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Alman devi Yusuf'a talip oldu!
Toplam 1
Yorum
Taraftar 12 milyonu Yusuf'a her külüp verir zaten bunun gibi teklifleri değerlendirmeye gerek yok..
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Geri dönüş planı
Toplam 5
Yorum
Alemdar Sampiyonluk GS ve Basaksehir arasinda gecer ücüncülük ise FB ve BJK arasinda bu saatten sonra ne GS nede Basaksehir kolay puan kaybetmez
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Bekle beni Beşiktaş
Toplam 3
Yorum
BEŞİKTAŞ O DEĞİLDE BU FENERE GELEN HOLLANDALILAR NEDEN YATIYOR ? TATİL KÖYÜ GİBİ OLDU HAHA SADE SEMİRİYORLAR....
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