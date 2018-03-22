"Bir ihtimal daha var" – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    "Bir ihtimal daha var"

    "Bir ihtimal daha var"

    Aykut Kocaman ve kurmayları, Galatasaray beraberliği ile tüm hesapların altüst olduğunu kabullenirken ortak bir noktada birleştiler: "Bir ihtimal daha var. Yeni bir fırsat elimize geçecek"

    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:50
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