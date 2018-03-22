20. zafer icin parkede – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
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    20. zafer icin parkede

    20. zafer icin parkede

    Doğuş, ’nde Kızılyıldız ’ye konuk olacak. Play-off’a kalmayı daha önce garantileyen sarı-lacivertliler, kazanması halinde ligdeki 20. galibiyetini alacak

    Doğuş Erkek Basketbol Takımı, 28. hafta müsabakasında bugün deplasmanda 'ın Kızılyıldız takımıyla karşılaşacak. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda yapılacak maç, 21.00'de başlayacak ve beIN Sports 3'ten yayınlanacak. Sarı-lacivertli ekip, geride kalan 27 maçta 19 galibiyet ve 8 yenilgi alırken Kızılyıldız MTS'nin 11 galibiyet ve 16 mağlubiyeti bulunuyor. Fenerbahçe Doğuş, ligin ilk yarısında yapılan maçta rakibini 'da 82-56 yenmişti. Öte yandan, iki takım THY Avrupa Ligi tarihinde 8. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce yapılan 7 maçta Fenerbahçe'nin 6, Kızılyıldız MTS'nin ise 1 galibiyeti bulunuyor.

    Fenerbahçe, Avrupa'daki son maçında Maccabi FOX'u 87-73 mağlup etmişti.
    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:52
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