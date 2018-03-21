Neto'dan yönetime transfer mesajı! – Fotomaç – 21 Mart 2018
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    21 Mart 2018, Çarşamba
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    'dan yönetime transfer mesajı!

    Neto'dan yönetime transfer mesajı!

    Portekizli stoper , yönetime mesaj gönderdi

    'de kiralık olarak forma giyen Portekizli stoper Luis , "Kulübüm isterse gelecek sezon da takımda oynamak isterim. Ama bunun kararını benden önce Fenerbahçe vermeli. Kalan 8 haftada takımım için en iyisini yapmak isterim" diye konuştu.

    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:57
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