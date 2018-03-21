Neto'dan yönetime transfer mesajı!
Portekizli stoper Neto, yönetime mesaj gönderdi
Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Portekizli stoper Luis Neto, "Kulübüm isterse gelecek sezon da takımda oynamak isterim. Ama bunun kararını benden önce Fenerbahçe vermeli. Kalan 8 haftada takımım için en iyisini yapmak isterim" diye konuştu.
- 21 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 11:57
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G.Saraylı yıldız için ilk teklif 20 milyon €
Toplam 1
Yorum
gsssssssss satın satın o parayla selcukla sozlesme uzatır tolgaya da zam yaparsınız artık rodrıgez gıdıcekse bunlarda gıtsın bu takımdan
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Balotelli ile sıcak temas
Toplam 3
Yorum
forvet alınacaksa yaşı genç alınmalı zaten kadronda gomis var
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‘Bana pas veremezdi’
Toplam 4
Yorum
Bu kareden gördüğüm kadarıyla Daha iyi olmalı ama Kötü bir vuruş da değil. Gomis de benzerini kaçırdı unutmayalım
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