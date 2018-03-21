Neto'dan yönetime transfer mesajı!

Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Portekizli stoper Luis Neto, "Kulübüm isterse gelecek sezon da takımda oynamak isterim. Ama bunun kararını benden önce Fenerbahçe vermeli. Kalan 8 haftada takımım için en iyisini yapmak isterim" diye konuştu.

