Alex itiraf etti: "Yaptığım doğru değildi" – Fotomaç – 21 Mart 2018
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    21 Mart 2018, Çarşamba
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    itiraf etti: "Yaptığım doğru değildi"

    Alex itiraf etti: "Yaptığım doğru değildi"

    Alex de Souza... Fenerbahçe'ye gelişi de gidişi de olay olmuştu... Brezilyalı yıldız, Sarı-Lacivertli kulübün tarihine adını altın harflerle yazdırırken o dönem yine takımın başında olan teknik direktör Aykut Kocaman ile yaşadıkları kriz sonucunda kulüple yolları ayrılmıştı.

    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:26
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