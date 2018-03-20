Şansal Büyüka açıkladı! Volkan Demirel... – Fotomaç – 20 Mart 2018
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    20 Mart 2018, Salı
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    açıkladı! ...

    <a href="/index/sansal-buyuka?id=1ac14fe7-4974-4ad1-a066-a14d234361fa" class="" rel="tag">Şansal Büyüka</a> açıkladı! <a href="/index/volkan-demirel?id=a78e0396-58c9-4b76-af06-42f9e9b719e7" class="" rel="tag">Volkan Demirel</a>...

    Şansal Büyüka, Fenerbahçe'nin kalecisi Volkan Demirel'in geleceği hakkında konuştu.

    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 14:15
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