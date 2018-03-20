Şansal Büyüka açıkladı! Volkan Demirel...
Şansal Büyüka, Fenerbahçe'nin kalecisi Volkan Demirel'in geleceği hakkında konuştu.
- 20 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 14:15
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"Biz bu şampiyonluğu alacağız"
Toplam 1
Yorum
samet işleyen size yakışmaz bu sene Galatasaray hak ediyor fikret bey
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Beşiktaş'ın geri dönüş sıkıntısı
Toplam 1
Yorum
kertel nasıl alacaksın FİKRET
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Dame N’Doye aşkı
Toplam 4
Yorum
Can 500-750 bin euroyu kabul ederse bir ihtimal. Uğur o kadar da etmez. Trabzonspor kendi gerçeklerine dönmeli. 1,5'tan fazla kimseye vermemeli.
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