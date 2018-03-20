Rüyalarıma giriyor – Fotomaç – 20 Mart 2018
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    20 Mart 2018, Salı
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    giriyor

    Rüyalarıma giriyor

    kaçırdığı golün pişmanlığını yaşayan , “Pozisyon hâlâ giriyor. Uykum kaçıyor” diyerek öz eleştiri yapıyor

    yakaladığı önemli bir gol fırsatından vurmakta erken davrandığı için yararlanamayan Giuliano hâlâ pozisyonun pişmanlığını yaşıyor. Atamadığı gol yüzünden galibiyetin kaçtığını düşünen Brezilyalı futbolcunun, amatörce bir hata yaptığını söyleyerek kendisini eleştirdiği bildirildi. Üzüntüsünü sürekli dile getiren 27 yaşındaki orta sahanın yakın çevresi ile yaptığı sohbetlerde "O an aklımdan çıkmıyor. Rüyalarımda aynı pozisyonu görüyorum. Kaçırmamam gereken bir fırsattı" dediği gelen haberler arasında.
    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:18
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