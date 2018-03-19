Yıldırım: "Alex'i derbiden önce kim getirdiyse..."
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivvertli ekibin efsane oyuncusu Alex'in Galatasaray ve CSKA maçlarından önce Türkiye'ye getirilmesini "Alex'in Türkiye'ye getirilmesi Fenerbahçe'ye dinamit koymaktır" dedi.
İşte Yıldırım'ın açıklamaları:
"Fenerbahçe'nin futbolda Galatasaray ve basketbolda CSKA gibi çok önemli mücadelelerinden önce, her kim yaptıysa Alex'i Türkiye'ye getirmek Fenerbahçe'ye dinamit koymaktır. Fenerbahçe yönetimi yine de sağ duyulu davranmış, ortamın çirkinleşmesine müsaade etmemiştir. Alex'in saha içi performansıyla Fenerbahçe yönetiminin bir problemi olmamıştır. Alex'in teknik direktörü ve ekibiyle yaşadığı sorunların ardından yönetim konuya dahil olmuştur. Ancak bütün bunları ve Alex'i kullanmak yanlıştır, Alex'e de yazıktır. Aziz Yıldırım olarak soruyorum, Alex'i uzun süren uğraşlar sonucu Türkiye'ye getirdiğimizde kaç kişi Alex'i tanıyordu? Kötü performans gösterdiği düşünülen Alkmaar ve Sakarya maçlarında, tüm tribünlerin yuhaladığı Alex'e, kim sahip çıkmış, kim tek başına ayağa kalkarak alkışlamıştır? Alex buradan ayrılmayı düşünüp Hertha Berlin ile anlaştığında, anlaşmayı bozup Alex'in Türkiye'de kalmasını kim sağlamıştır?"
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 17:31
-
Soldado’nun isyanı
Toplam 3
Yorum
UZMAN ANALİST BEN OLSAM ORDA HAKEME DEĞİL SERDAR AZİZE HADDİNİ BİLDİRİRİM
-
Flaş açıklama: "Ali Koç Fenerbahçe'yi böldü"
Toplam 1
Yorum
ARTIK YETER FENERE ÇOK HİZMETİN OLDU AMA ARTIK TADINDA BIKARMAN GEREK. 20 YIIL AZ MI? İYİ ANILMAK TA ÇOK DEĞERLİ
-
Şampiyonluk oranları değişti!
Toplam 1
Yorum
baki f.terim ve a.albayrak geldiğinde neler olacağı belliydi.
Yıldırım: "Alex'i derbiden önce kim getirdiyse..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.