Derbi öncesi Fenerlileri rahatsız eden fotoğraf! – Fotomaç – 16 Mart 2018
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    16 Mart 2018, Cuma
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    Derbi öncesi Fenerlileri rahatsız eden fotoğraf!

    Derbi öncesi Fenerlileri rahatsız eden fotoğraf!

    Şampiyonluk yarışı veren , yarın ezeli rakibi ve ezeli dostu 'la karşılaşacak.

    ALEX'İN TÜRKİYE ZİYARETİ
    Bu önemli maç öncesinde Fenerbahçe'nin yaşayan efsanesi Türkiye'ye gelmesi ise tartışmalara neden oldu.

    'ALEX'İ KİM GETİRDİ' TARTIŞMASI
    Alex'in aynı zamanda başkanlık yarışının yaşandığı bir dönemde Türkiye'ye gelmesi farklı yorumlara neden oldu. Alex'i, sarı-lacivertlilerin başkanlığına adaylığını resmen açıklayan 'un getirdiği iddiaları konuşulurken, bu gelişmeden dolayı camianın rahatsız olduğu öğrenildi. Ali Koç ise bu gelişme üzerine "Ben getirmedim" açıklaması yaptı.

    SOSYAL MEDYADA DOLAŞAN FETÖ FOTOĞRAFLARI!
    Tüm bu tartışmaların üzerine daha önce 29 Mayıs 2015'te paylaşılan bir fotoğrafın tekrar dolaşıma sokulması kafaları karıştırdı. Bu fotoğrafta Türkiye- Kültür Merkezi'nin başkanı 'cü Mustafa Göktepe (Örgütün Brezilya imamı), FETÖ'nün gazetesi Zaman'da yazan ve halen firari durumdaki İhsan Yılmaz ve Alex de Souza da bulunuyor.

    İşte dolaşıma sokulan fotoğraf:


    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 17:40
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