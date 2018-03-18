Kadıköy'de kısasa kısas
İlk maçta tribünlerine hoparlörler konulan F.Bahçe, Kadıköy’de aynı karşılığı verdi
Maç öncesi sosyal medyada en çok konuşulan olaylardan biri Galatasaray tribününün olduğu bölüme hoparlörlerin konmasıydı. Bu yüzden sarı-kırmızılılar, kulak tıkaçlarıyla stada girmiş, fotoğrafları da sosyal medyada yayılmıştı. O tribüne hoparlör konulmasının sebebi de ortaya çıktı. Ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmada da Galatasaray'ın, Fenerbahçe taraftarlarının yer aldığı bölüme hoparlörler koymasıydı. İlk maçta sarı-lacivertliler, ikinci karşılaşmada da sarı- kırmızılılar, ezeli rakiplerinin marşlarını yüksek sesle dinlemek zorunda kaldı.
12. ADAMDAN ŞOV
Ülker Stadı'nda maç öncesi müthiş bir görsel şölen vardı. Statta boş yer bırakmayan Fenerbahçe taraftarları, hazırladıkları koroegrofiyle ezeli rakipleri Galatasaray'a göndermede bulundu. Önce tüm tribünler ellerindeki sarı-lacivert kartonlarla şov yaparken, daha sonra Spor Toto Tribünü'nde 'Gelenekte 19. yıl' yazılı pankartı açıldı, altına da 'Yönetmen Fenerbahçe' yazıldı. Bu pankartın altında 3 boyutlu bir görsel de yer aldı. Görselde, bir Fenerbahçeli taraftarın tek eliyle ağlayan aslanın boğazını sıkması dikkat çekti. Maraton Tribünü'nü de pankart şovuna katıldı. Taraftarlar, Galatasaray için, 'Kaderinden kaçamazsın' yazısı oluşturdu. Bu arada derbiye büyük ilgi gösteren sarı-lacivertliler, karşılaşma boyunca da takımlarına desteklerini sürdürdü.
BASBAKAN YILDIRIM TAKiPTE
SPOR Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Fenerbahçe- Galatasaray derbisini izleyenler arasında Başbakan Binali Yıldırım da vardı. Dev kapışma için Ülker Stadı'na gelen Başbakan Yıldırım, karşılaşmayı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile yan yana takip etti. Protokol tribününde oturan Başbakan Binali Yıldırım'la birlikte Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de yer aldı. Başbakan Yıldırım, müsabakayı dikkatle izlerken, son dakikaları büyük çekişmeye sahne olan mücadelede heyecanını saklayamadı.
- 18 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 00:32
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"Kadıköy'de hakemler F.Bahçe'yi tokatlayabiliyor"
Toplam 4
Yorum
CEBELLEZİ BJK FB BİR OFYSATTAN GOL RAKİBİN İKİ PENALTISI CEBELLEZİ. HER MAÇTA VERMİYORLAR İŞTE NAPARSIN.
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Çok sert hareket! G.Saray'ın yıldızı cezalı duruma düştü Trabzon'da yok!
Toplam 2
Yorum
arma evet çok sert hareket Mehmet Ekicinin yaptıkları cinayet olduğunda ona hakem değil hakim bakması lazım
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Aykut Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi! "Utanıyorum"
Toplam 31
Yorum
ver penaltıyı ver üç penaltı 2 ofysattan gol abime.
Kadıköy'de kısasa kısas haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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