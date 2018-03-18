Kadıköy'de kısasa kısas

Maç öncesi sosyal medyada en çok konuşulan olaylardan biri Galatasaray tribününün olduğu bölüme hoparlörlerin konmasıydı. Bu yüzden sarı-kırmızılılar, kulak tıkaçlarıyla stada girmiş, fotoğrafları da sosyal medyada yayılmıştı. O tribüne hoparlör konulmasının sebebi de ortaya çıktı. Ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmada da Galatasaray'ın, Fenerbahçe taraftarlarının yer aldığı bölüme hoparlörler koymasıydı. İlk maçta sarı-lacivertliler, ikinci karşılaşmada da sarı- kırmızılılar, ezeli rakiplerinin marşlarını yüksek sesle dinlemek zorunda kaldı.

12. ADAMDAN ŞOV

Ülker Stadı'nda maç öncesi müthiş bir görsel şölen vardı. Statta boş yer bırakmayan Fenerbahçe taraftarları, hazırladıkları koroegrofiyle ezeli rakipleri Galatasaray'a göndermede bulundu. Önce tüm tribünler ellerindeki sarı-lacivert kartonlarla şov yaparken, daha sonra Spor Toto Tribünü'nde 'Gelenekte 19. yıl' yazılı pankartı açıldı, altına da 'Yönetmen Fenerbahçe' yazıldı. Bu pankartın altında 3 boyutlu bir görsel de yer aldı. Görselde, bir Fenerbahçeli taraftarın tek eliyle ağlayan aslanın boğazını sıkması dikkat çekti. Maraton Tribünü'nü de pankart şovuna katıldı. Taraftarlar, Galatasaray için, 'Kaderinden kaçamazsın' yazısı oluşturdu. Bu arada derbiye büyük ilgi gösteren sarı-lacivertliler, karşılaşma boyunca da takımlarına desteklerini sürdürdü.

BASBAKAN YILDIRIM TAKiPTE

SPOR Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Fenerbahçe- Galatasaray derbisini izleyenler arasında Başbakan Binali Yıldırım da vardı. Dev kapışma için Ülker Stadı'na gelen Başbakan Yıldırım, karşılaşmayı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile yan yana takip etti. Protokol tribününde oturan Başbakan Binali Yıldırım'la birlikte Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de yer aldı. Başbakan Yıldırım, müsabakayı dikkatle izlerken, son dakikaları büyük çekişmeye sahne olan mücadelede heyecanını saklayamadı.