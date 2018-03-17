Yıldırım, 22 zafer gördü, 17 kez üzüldü – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    Yıldırım, 22 zafer gördü, 17 kez üzüldü

    Yıldırım, 22 zafer gördü, 17 kez üzüldü

    , kulüp başkanı döneminde ile şu ana kadar 52 derbi oynadı.

    , kulüp başkanı döneminde ile şu ana kadar 52 derbi oynadı. Bu karşılaşmaların 22'sini kazanan sarı-lacivertli ekip, 13 müsabakada berabere kaldı, 17 kez de sahadan yenik ayrıldı. Galatasaray Başkanı ise ilk derbi heyecanını Fenerbahçe karşısında Kadıköy'de yaşayacak. Bu arada sarı-lacivertliler, mart ayındaki maçlarda da Cimbom'a 22-13 önde; 15 maç berabere bitti.
    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:49
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