Babel'den derbi öncesi imalı paylaşım
Beşiktaş'ın yıldızı Ryan Babel'den Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesinde yaptığı paylaşımla gündeme geldi.
Babel, yedek kulübesinde Negredo, Talisca ve Adriano ile birlikte yer aldığı Şampiyonlar Ligi maçından bir kareyi paylaşarak "kahve" emojisi kullandı.
Babel'in bu paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.
İşte o paylaşım:
- 17 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 18:35
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Yıldırım seferberlik...
Toplam 4
Yorum
En büyük FENER Aziz'e tepkili olduğu için stada gitmeyen taraftar yüzünden FB kendi sahasında çok puan kaybetti, bu maçı olmazsa olmaz maçı haline getirdi
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"Bu derbi 11'e 11 bitmez"
Toplam 5
Yorum
En büyük FENER Bu derbi 11'e11 bitmez ama 3-1 biter, çünkü; Derbi maçlarda GS forvetsiz oynuyor, gol kralı Gomis'i bu maçta da görelim
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İşte Kocaman'ın odasına astığı derbi posteri!
Toplam 11
Yorum
En büyük FENER Federasyon desteği ile 2 yıl şampiyon olanlar, Bayern'den sekiz yiyerek sekiztaş isminin hakkını verenler kendini dünya kulübü zannediyor
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