Babel'den derbi öncesi imalı paylaşım – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    Babel'den derbi öncesi imalı paylaşım

    Babel'den derbi öncesi imalı paylaşım

    'ın yıldızı 'den - derbisi öncesinde yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

    'ın Hollandalı futbolcusu , - derbisine yaklaşık 1 saat kala sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

    Babel, yedek kulübesinde , ve Adriano ile birlikte yer aldığı Şampiyonlar Ligi maçından bir kareyi paylaşarak "kahve" emojisi kullandı.

    Babel'in bu paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

    İşte o paylaşım:

    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:35
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