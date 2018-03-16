F.Bahçe'nin derbide ana silahı 'her alanda baskı' olacak. İleride pres yaptırarak Galatasaray'ın geriden oyun kurmasını engellemek isteyen Aykut Kocaman, orta alanda da tam hakimiyeti sağlayacak bir oyun planı geliştiriyor. İkinci bölgedeki bu hakimiyeti verimli hücumlara dönüştürme düşüncesinde olan sarı-lacivertli teknik direktör, özellikle kanatları etkin şekilde kullanabilmenin provalarını yaptırıyor. Kocaman'ın kanat hücumlarına ağırlık vermesinin en önemli nedeni, Galatasaray'ın yüksek top zafiyetinden faydalanmak. Tecrübeli çalıştırıcı, bunun için deyik yerindeyse bir 'hava indirme' ekibi oluşturdu.





YEDEK KUVVETLER VALBUENA-EKİCİ

Kenar ortalarında forvetler Fernandao ve Soldado'nun mutlaka kale ağzında olmasını isteyen Kocaman, duran toplarda ise üstün hava hakimiyetleri olan Mehmet Topal, Josef, Neustadter ve Skrtel'e güveniyor. Kocaman'ın derbide bir diğer silahı da kaleyi cepheden gören şutlar olacak. Sarı-lacivertli teknik direktör, bunun için antrenmanlarda özel şut çalışmaları da yaptırıyor. Aykut Kocaman, derbide ana kadroyu ise bozmayı istemiyor. Belki bir Şener-İsla değişikliği yaşanabilir. Valbuena, Mehmet Ekici ise Kanarya'nın dev maçta en önemli hamle oyuncuları olacak. Soldado ve Alper gibi isimler de kenarda görev bekleyecek.



SADECE DEDİĞİMİ YAPIN

Fenerbahçe, dün yine yoğun bir mesai gerçekleştirdi. As kadro, yapılan çift kalede Aykut Kocaman'ın belirlediği taktiği uygulamaya çalıştı. 'Havadan oyun' programını devreye sokan Kocaman, taktik planın dışına çıkmamaları konusunda ise öğrencilerini sık sık uyardı.