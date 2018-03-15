G.Saray'a Kadıköy göndermesi
F.Bahçe’nin twitter hesabından G.Saraylıları kızdıracak bir video paylaşıldı. ‘SaldırFener’ etiketiyle hazırlanan videoda, Kadıköy’deki Boğa heykelinin, Ülker Stadı’nın görüntülerine yer verilirken, “Burası bizim”, “Bu senin kaderin” vurgusu yapıldı
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