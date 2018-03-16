Deringör’e son görev – Fotomaç – 16 Mart 2018
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    16 Mart 2018, Cuma
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    Deringör’e son görev

    Deringör’e son görev

     eden F.Bahçe'nin eski milli futbolcusu ve teknik direktörü (95) dün son yolculuğuna uğurlandı.

    eden F.Bahçe'nin eski milli futbolcusu ve teknik direktörü (95) dün son yolculuğuna uğurlandı. Merhum, Şakirin Camii'nde öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Deringör için bu haftaki maçlar öncesinde saygı duruşunda bulunulacak. F.Bahçe'nin eski yüksek divan kurulu başkanı Sefer Sezai Aytan'da dün defnedildi.
    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 21:29
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