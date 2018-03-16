2000’li yılların rekoru Fener’de – Fotomaç – 16 Mart 2018
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    16 Mart 2018, Cuma
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    2000’li yılların rekoru Fener’de

    2000’li yılların rekoru Fener’de

    ile G.Saray, yeniden açıldığı 1982'den bu yana Ülker Stadı'nda 54. derbiye çıkıyor.

    ile G.Saray, yeniden açıldığı 1982'den bu yana Ülker Stadı'nda 54. derbiye çıkıyor. 53 maçın 29'unu Fener, 9'unu ise Cimbom kazandı. Fenrebahçe 109 gol atarken, G.Saray ise 64 golde kaldı.

    Kanarya, 2000'lerde 'de 'ı 14 lig maçında mağlup edip, 4'ünde berabere kalarak yüzde 77.7'lik galibiyet yüzdesi yakaladı. Bu, dünyanın önde gelen rekabetleri arasında 2000'li yıllarda iç sahadaki en büyük galibiyet yüzdesi.

    Fenerbahçe ile G.Saray, mart ayında 20 kez karşılaştı. Sarı-lacivertliler 9-5 önde. Kanarya'nın gollerde de 28- 22'lik üstünlüğü bulunuyor.
    SARI-lacivertliler, döneminde Galatasaray'la 10 kez oynadı; bu maçlarda 3 galibiyet, 3 yenilgi yaşadı, 4 maç berabere bitti.

    Vokan Demirel, Galatasaray'a karşı 33. kez kaleye geçecek. Tecrübeli file bekçisi, Cimbom'a karşı 16 galibiyet, 8 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı.
    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 21:25
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