2000’li yılların rekoru Fener’de
Fenerbahçe ile G.Saray, yeniden açıldığı 1982'den bu yana Ülker Stadı'nda 54. derbiye çıkıyor.
Kanarya, 2000'lerde Kadıköy'de Galatasaray'ı 14 lig maçında mağlup edip, 4'ünde berabere kalarak yüzde 77.7'lik galibiyet yüzdesi yakaladı. Bu, dünyanın önde gelen rekabetleri arasında 2000'li yıllarda iç sahadaki en büyük galibiyet yüzdesi.
Fenerbahçe ile G.Saray, mart ayında 20 kez karşılaştı. Sarı-lacivertliler 9-5 önde. Kanarya'nın gollerde de 28- 22'lik üstünlüğü bulunuyor.
SARI-lacivertliler, Aykut Kocaman döneminde Galatasaray'la 10 kez oynadı; bu maçlarda 3 galibiyet, 3 yenilgi yaşadı, 4 maç berabere bitti.
Vokan Demirel, Galatasaray'a karşı 33. kez kaleye geçecek. Tecrübeli file bekçisi, Cimbom'a karşı 16 galibiyet, 8 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı.
- 16 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 21:25
-
Bilim kurgu filmi gibi: Ya 2-2 biterse!
Toplam 4
Yorum
Fenerli Maç öncesi nedense tüm hakemler Fenerli oluyor. Fenerli olmayan hakemleri söyler misin?
-
Kadıköy'deki dev derbi nasıl biter?
Toplam 12
Yorum
teo 3 Puanlar sizin olsun kupalar bizim. Bu gelenek mantıklı :) Siz bu kafayla devam edin
-
Bilim kurgu filmi gibi: Ya 2-2 biterse!
Toplam 4
Yorum
izleyici ne garip'tirki PFDK'dan mhk ye TFF den böle bir maca Fenerbahceli olaran bılınen adam maca hakem olarak atanıyor Bülent Yıldırım...!
2000’li yılların rekoru Fener’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.