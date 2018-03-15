Skrtel: 19 maçlık seri stres yaratmıyor
Fenerbahçe’de oynadığımız için zaten motivasyonumuz yüksek. 19 yıllık seri bu maçtan sonra da devam edecek. Bu derbi bir final değil
YENİLMEME STRESİMİZ YOK
SKRTEL: Derbi maçlar her zaman özel olmuştur. Bugüne kadar burada birkaç derbi oynadım. Her zaman özeldir, hafta sonu da özel olacağını düşünüyorum. Motivasyon rakipten gelmez. Kimle oynadığınızdan dolayı olmaz. Bizim motivasyonumuz Fenerbahçe gibi büyük bir takımda oynamaktan geliyor. Türkiye'nin en büyük derbisini oynayacağız. Kadıköy'deki 19 yıllık yenilmezlik serisi stres yaratmıyor. 19 yıllık seri bu maçtan sonra da devam edecek. Buna inanıyoruz. Heyecanlıyız ve o ilk çalacak düdüğü bekliyoruz.
HEPSİ AYNI 3 PUAN
BU derbi için sanki bir final ve son maçmış gibi davranılıyor. Evet bir derbi maçı, çok önemli. Ama burada alacağınız 3 puan da aynı diğer maçlarda da aynı. Ne kazandıktan sonra şampiyon olacağız ne de istemediğimiz puan alırsak bir şeyler bitmeyecek. Son maçın son düdüğüne kadar savaşacağız.
TARAFTARIMIZI MUTLU EDECEĞİZ
Sahada 11 oyuncu olacak. Etmenler bir araya geldiğinde başarıya ulaşıyorsunuz. Stadın dolu olması çok güzel bir durum. Herkes dolu tribünler önünde oynamayı sever. Taraftarlarımız da bu maçı heyecanla bekliyor. Bunu biz oyuncular için de söyleyebiliriz. Umarım taraftarlarımıza o güzel oyunu gösteririz. Onları evlerine mutlu gönermek istiyoruz.
- 15 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 23:33
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Beşiktaş - Bayern Münih | CANLI
Toplam 6
Yorum
emmy Adamlar oynamaya oynamaya 3 attı yazık size ne bekliyordunuz bayern'e 5 mi atacaktınız.Hadi hadi size kupa layık değil :)))))))
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Şenol Güneş'e taç uyarısı!
Toplam 4
Yorum
ahhhaa seni gidi çakma filozof ne oldu kendini süper ligdemi sandın
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Şenol Güneş'e taç uyarısı!
Toplam 4
Yorum
Hakan Tartan Senol Gunes'in "tac hizsizligi" uluslar arasi da tescillendi.Aykut Kocaman hakliymis..
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