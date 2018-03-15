Skrtel: 19 maçlık seri stres yaratmıyor – Fotomaç – 15 Mart 2018
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HEPSİ
    15 Mart 2018, Perşembe
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    Skrtel: 19 maçlık seri stres yaratmıyor

    Skrtel: 19 maçlık seri stres yaratmıyor

    Fenerbahçe’de oynadığımız için zaten motivasyonumuz yüksek. 19 yıllık seri bu maçtan sonra da devam edecek. Bu derbi bir final değil

    F.Bahçeli futbolcular Skrtel ve Josef de Souza dünkü antrenman öncesi düzenledikleri basın toplantısında hafta sonundaki Galatasaray derbisi hakkında açıklamalarda bulundular. Sarı-lacivertliler, mücadelede zafere olan inançlarının tam olduğunu belirtip kazanmak için her türlü fırsata sahip olduklarını dile getirdiler. İşte zorlu derbi için iki yıldızın konuşmaları:

    YENİLMEME STRESİMİZ YOK
    SKRTEL: Derbi maçlar her zaman özel olmuştur. Bugüne kadar burada birkaç derbi oynadım. Her zaman özeldir, hafta sonu da özel olacağını düşünüyorum. Motivasyon rakipten gelmez. Kimle oynadığınızdan dolayı olmaz. Bizim motivasyonumuz Fenerbahçe gibi büyük bir takımda oynamaktan geliyor. 'nin en büyük derbisini oynayacağız. Kadıköy'deki 19 yıllık yenilmezlik serisi stres yaratmıyor. 19 yıllık seri bu maçtan sonra da devam edecek. Buna inanıyoruz. Heyecanlıyız ve o ilk çalacak düdüğü bekliyoruz.

    HEPSİ AYNI 3 PUAN
    BU derbi için sanki bir final ve son maçmış gibi davranılıyor. Evet bir derbi maçı, çok önemli. Ama burada alacağınız 3 puan da aynı diğer maçlarda da aynı. Ne kazandıktan sonra şampiyon olacağız ne de istemediğimiz puan alırsak bir şeyler bitmeyecek. Son maçın son düdüğüne kadar savaşacağız.

    TARAFTARIMIZI MUTLU EDECEĞİZ
    Sahada 11 oyuncu olacak. Etmenler bir araya geldiğinde başarıya ulaşıyorsunuz. Stadın dolu olması çok güzel bir durum. Herkes dolu tribünler önünde oynamayı sever. Taraftarlarımız da bu maçı heyecanla bekliyor. Bunu biz oyuncular için de söyleyebiliriz. Umarım taraftarlarımıza o güzel oyunu gösteririz. Onları evlerine mutlu gönermek istiyoruz.

    1. 15 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:33
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