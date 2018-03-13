İşi ilk yarıda bitiriyor – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    İşi ilk yarıda bitiriyor

    İşi ilk yarıda bitiriyor
    , ilk golü attığı son 47 maçta 40'ıncı kez kazandı. Bu sezon ilk 45 dakikayı önde tamamladığı 11 lig maçının 9'unu galip bitiren Kanarya, 'de ilk yarısını önde kapattığı son 67 maçta sadece 1 kez kaybetti. 23 ma çtır boş U yok Sarı-lacivertlilerin ligde attığı son 22 golün 16'sı ise karşılaşmaların ikinci yarılarında geldi. üst üste 23 resmi maçta da gol attı. Bu periyotta toplamda 50 gole ulaşan Sarı Kanarya, 'de deplasmanda son 22 maçta sadece 2 kez rakiplerine boyun eğdi.
    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:07
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