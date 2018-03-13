Gelenek böyle
Arada 6 puan fark varken Galatasaray’la oynayacak olmalarını “Tanrı’nın bir lütfu” diye adlandıran sarı- lacivertli golcü, “Zafer bizim olacak ve Kadıköy geleneği devam edecek” iddiasında bulundu
FENERBAHÇE'nin Brezilyalı forvet oyuncusu Jose Fernandao, çok büyük konuştu. Sambacı, "Galatasaray'ın cumartesi günü elimizden kurtulmak gibi bir şansı yok" dedi. Yeni Malatya'yı mağlup ederek çok önemli bir virajı kayıpsız döndüklerini belirten 31 yaşındaki futbolcu, Galatasaray maçını ise fırsat olarak gördüklerini, 3 puandan başka hiçbir ihtimali düşünmediklerini söyledi.
BÜYÜK ŞANS
Arada 6 puan fark varken Galatasaray'la oynayacak olmalarını "büyük bir şans" diye değerlendiren Fernandao, "Bu bize Tanrı'nın bir lütfu. Yenersek puan farkını 3'e düşüreceğiz. Bir gün sonra ise Başakşehir'le Beşiktaş oynayacak ve her sonuç bize yarayacak. Bu fırsatı değerlendirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Sambacı, sözlerini şöyle sürdürdü:
ŞÜPHEM YOK
"Derbiye hem mental hem de fiziksel olarak en iyi şekilde hazırlanacağız. Zaten teknik direktörümüz gerekli oyun şablonunu kafasında çiziyordur. Dediklerini sahada aynen uygulayıp Galatasaray'ı yeneceğiz ve Kadıköy geleneğini devam ettireceğiz. Bundan en ufak bir şüphem yok. Benim gol atıp atmamam ise hiç mi hiç önemli değil, yeter ki galip gelelim..."
Bu kez defansif katkı verdi
Fernandao, Malatya'da oyunda kaldığı 70 dakikada topla sadece 19 kez buluşurken, iki kez gol pozisyonuna girdi. Bunlardan birinde topu direkten dönen sambacı, takımına defansif katkı da yaptı, tehlikeli bölgeden 4 top uzaklaştırdı.
- 13 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 01:16
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Brezilya'nın kadrosu açıklandı! Talisca ve Giuliano...
Toplam 5
Yorum
t bizim milli takıma kazandırılıcaktı ne güzel kumaşı iyiyse garanti hesabı olsun çağırdılar değilsede zaten daha milli takım yüzü göremez
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Brezilya'nın kadrosu açıklandı! Talisca ve Giuliano...
Toplam 5
Yorum
bjkli €€€€ 21 milyon opsiyonu kullanıp almalı bjk. €€€€
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Hasan Ali'den ilginç rekor
Toplam 3
Yorum
Alemdar Ne Hasan Ali nede Ismail Köybasi FB nin ilk onbirine yazilacak futbolcular degil ama dünkü macta sol kanattaki bütün yük adamin sirtindaydi
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