Gelenek böyle – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    Gelenek böyle

    Gelenek böyle

    Arada 6 puan fark varken ’la oynayacak olmalarını “Tanrı’nın bir lütfu” diye adlandıran sarı- lacivertli golcü, “Zafer bizim olacak ve geleneği devam edecek” iddiasında bulundu

    'nin Brezilyalı forvet oyuncusu Jose Fernandao, çok büyük konuştu. Sambacı, "'ın cumartesi günü elimizden kurtulmak gibi bir şansı yok" dedi. Yeni Malatya'yı mağlup ederek çok önemli bir virajı kayıpsız döndüklerini belirten 31 yaşındaki futbolcu, maçını ise fırsat olarak gördüklerini, 3 puandan başka hiçbir ihtimali düşünmediklerini söyledi.

    BÜYÜK ŞANS
    Arada 6 puan fark varken Galatasaray'la oynayacak olmalarını "büyük bir şans" diye değerlendiren Fernandao, "Bu bize Tanrı'nın bir lütfu. Yenersek puan farkını 3'e düşüreceğiz. Bir gün sonra ise 'le oynayacak ve her sonuç bize yarayacak. Bu fırsatı değerlendirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Sambacı, sözlerini şöyle sürdürdü:

    ŞÜPHEM YOK
    "Derbiye hem mental hem de fiziksel olarak en iyi şekilde hazırlanacağız. Zaten teknik direktörümüz gerekli oyun şablonunu kafasında çiziyordur. Dediklerini sahada aynen uygulayıp Galatasaray'ı yeneceğiz ve geleneğini devam ettireceğiz. Bundan en ufak bir şüphem yok. Benim gol atıp atmamam ise hiç mi hiç önemli değil, yeter ki galip gelelim..."

    Bu kez defansif katkı verdi
    Fernandao, Malatya'da oyunda kaldığı 70 dakikada topla sadece 19 kez buluşurken, iki kez gol pozisyonuna girdi. Bunlardan birinde topu direkten dönen sambacı, takımına defansif katkı da yaptı, tehlikeli bölgeden 4 top uzaklaştırdı.

    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:16
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