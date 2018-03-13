CSKA Moskova maçı 50 lira – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    maçı 50 lira

    <a href="/index/cska-moskova?id=f5bc737e-f106-4e55-a2e6-772b1a855d4d" class="" rel="tag">CSKA Moskova</a> maçı 50 lira
    Doğuş'un Avrupa Ligi'nde lider 'yı konuk edeceği maçın biletleri bugün genel satışa sunuluyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda cuma akşama saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada fiyatlar 50 liradan başlıyor. Biletler, Mobilet üzerinden satılacak. Karşılaşma, Doğuş'un ilk 2 hedefi açısından büyük önem taşıyor.
    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:27
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