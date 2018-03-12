İki yönetici eşlik etti – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    İki yönetici eşlik etti

    İki yönetici eşlik etti
    kafilesine deplasmanında sadece iki yönetici eşlik etti. Ali Yıldırım ve takımla birlikte kafilede yer alırken, başkan ise Malatya'ya gitmedi.
    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:49
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