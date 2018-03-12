F.Bahçeli uğurlama – Fotomaç – 12 Mart 2018
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HEPSİ
    12 Mart 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    F.Bahçeli uğurlama

    F.Bahçeli uğurlama
    Hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ercan Yazgan son yolculuğuna uğurlandı. 'Kapıcı Cafer' karakteriyle sevenlerinin gönlünde taht kuran usta sanatçının tabutunun üzerine bayrağı konulurken, cenaze törenine ailesi, sevenleri ve meslektaşları katıldı.
    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:47
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