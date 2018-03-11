Şampiyonluk üçgeni!
Aykut Kocaman umut aşıladı: Malatya, Galatasaray ve Kayseri maçlarını kazanırsak puan tablosunda farklı bir yerde oluruz. İlk adımı bugün atalım
DERBİYİ DÜŞÜNMEYİN
BUNDAN sonra beraberliğe dahi tahammülün olmadığı haftalara girdiklerini anlatan Kocaman, akıllara şimdiden düşen Galatasaray derbisinin konuşulmasını da yasakladı. Tecrübeli hocanın, "Kimse şu anda Galatasaray'ı düşünmesin. En önemli maçımız Malatyaspor maçı. Kendi oyunumuzu oynarsak yenemeyeceğimiz rakip yok. Bu bilinç ve ciddiyetle sahaya çıkıp, 3 puanı alalım" diye konuştuğu bildirildi.
Emre BOL
- 11 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 00:48
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Aziz Yıldırım: Mali durumu bizden daha iyi olan yok
Toplam 1
Yorum
sami mali durum o kadar iyi ki transfer bile yapamiyorsun, bir de kotu olsa ne denirdi acaba, durum iyiyse needen sampiyon olamiyorsun,
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İlk 11'e derbi ayarı! Konyaspor maçında...
Toplam 2
Yorum
Terim, hoca mı? Bu üç oyuncunun GS için, özellikle derbi için ne kadar önemli olduğunu Terim bilmiyor mu? 7-0 lık Karabük maçında önlem alması gerekirdi.
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Şenol Güneş'i çıldırtan Beşiktaşlı!
Toplam 3
Yorum
Bence Senol Günes Lütfen Artik Cyle Larin Forma Ver
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