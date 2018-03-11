Şampiyonluk üçgeni! – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    Şampiyonluk üçgeni!

    Şampiyonluk üçgeni!

    umut aşıladı: Malatya, Galatasaray ve Kayseri maçlarını kazanırsak puan tablosunda farklı bir yerde oluruz. İlk adımı bugün atalım

    FENERBAHÇE Teknik Direktörü , Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesi takımı terapiye aldı. Oyuncularla bir toplantı yapan sarı-lacivertli çalıştırıcı, şampiyonluk şanslarının hala sürdüğünü belirtirken, "Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Önümüzdeki 3 maçı (Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray ve Kayserispor) kazanabilirsek puan tablosunda çok farklı bir yerde olacağız. İlk adımı Malatya'da atalım" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

    DERBİYİ DÜŞÜNMEYİN
    BUNDAN sonra beraberliğe dahi tahammülün olmadığı haftalara girdiklerini anlatan Kocaman, akıllara şimdiden düşen Galatasaray derbisinin konuşulmasını da yasakladı. Tecrübeli hocanın, "Kimse şu anda Galatasaray'ı düşünmesin. En önemli maçımız Malatyaspor maçı. Kendi oyunumuzu oynarsak yenemeyeceğimiz rakip yok. Bu bilinç ve ciddiyetle sahaya çıkıp, 3 puanı alalım" diye konuştuğu bildirildi.
    Emre BOL
    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:48
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