Fenerbahçeli yıldız hastaneye kaldırıldı! – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    Fenerbahçeli yıldız hastaneye kaldırıldı!

    Fenerbahçeli yıldız hastaneye kaldırıldı!

    mücadelesinde 'yi 1-0 öne geçiren Rus savunma oyuncusu , yaşadığı sakatlık sonrası oyundan çıkmak zorunda kaldı.

    59. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan ve yerini Neto'ya bırakan Neustadter, boynundaki problem nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    KARİYERİNİN EN İYİ SEZONUNU YAŞIYOR
    kariyerinde en çok gol attığı sezonu yaşıyor. Rus savunmacı oynadığı 33 maçta 5 gol attı ve kariyer rekoru kırdı. Roman Neustadter, 2012-2013'te 04 formasıyla 41 maçta 4 gol atmıştı. Bu sezon Roman Neustadter'in rakip kaleye çektiği dört isabetli şutun üçü gol oldu.

    DURUMU İYİ
    Kulübü, Roman'ın durumuyla ilgili açıklama yaptı.
    Kulüpten yapılan açıklama şöyle;
    "Evkur maçında rakibinin darbesiyle sakatlanan futbolcumuz Roman Neustadter'e, Malatya'da hastanede kulüp doktorumuz Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu gözetiminde MR, bilgisayarlı tomografi, X ray çekildi. Tecrübeli futbolcumuzun kafasının arka kısmındaki yumuşak dokuda kanama tespit edilirken ciddi olumsuz bir duruma rastlanmadı ve genel durumunun iyi olduğu belirlendi. Yarın takımımız izinli, Roman Neustadter; sağlık ekibimizin uygulayacağı tedavi sonrası onay verildiğinde takımla çalışmalara başlayacak."

    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 20:08
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