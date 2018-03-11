Fenerbahçeli yıldız hastaneye kaldırıldı!
Yeni Malatyaspor mücadelesinde Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren Rus savunma oyuncusu Roman Neustadter, yaşadığı sakatlık sonrası oyundan çıkmak zorunda kaldı.
59. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan ve yerini Neto'ya bırakan Neustadter, boynundaki problem nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırıldı.
KARİYERİNİN EN İYİ SEZONUNU YAŞIYOR
Roman Neustadter kariyerinde en çok gol attığı sezonu yaşıyor. Rus savunmacı oynadığı 33 maçta 5 gol attı ve kariyer rekoru kırdı. Roman Neustadter, 2012-2013'te Schalke 04 formasıyla 41 maçta 4 gol atmıştı. Bu sezon Roman Neustadter'in rakip kaleye çektiği dört isabetli şutun üçü gol oldu.
DURUMU İYİ
Fenerbahçe Kulübü, Roman'ın durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"Evkur Yeni Malatyaspor maçında rakibinin darbesiyle sakatlanan futbolcumuz Roman Neustadter'e, Malatya'da hastanede kulüp doktorumuz Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu gözetiminde MR, bilgisayarlı tomografi, X ray çekildi. Tecrübeli futbolcumuzun kafasının arka kısmındaki yumuşak dokuda kanama tespit edilirken ciddi olumsuz bir duruma rastlanmadı ve genel durumunun iyi olduğu belirlendi. Yarın takımımız izinli, Roman Neustadter; sağlık ekibimizin uygulayacağı tedavi sonrası onay verildiğinde takımla çalışmalara başlayacak."
- 11 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 20:08
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"F.Bahçe şampiyonluk adayı"
Toplam 2
Yorum
xxl bu gün 1-0 ı koruyacam diye yerden kalkmadı fb...
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"F.Bahçe şampiyonluk adayı"
Toplam 2
Yorum
xxl senin canın öyle istiyor...
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Malatya'da 'Roman' havası!
Toplam 2
Yorum
Alemdar Aykut hocanin bu takimi sampiyon yapabilmesi icin GS ve BJK nin cok kötü bir sezon gecirmesi gerekir ayrica Basaksehir gibi sivrilen olmamal
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