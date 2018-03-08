Savunma yaktı – Fotomaç – 08 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Mart 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Savunma yaktı

    Savunma yaktı

    Kocaman'ın çalıştırdığı 2010-2013 sezonlarında kalesini rakiplere kapatan sarı-lacivertlilere bu yıl bir haller oldu

    Kalecilerin hataları, stoperlerin sakatlıklarıyla sorun yaşayan Kanarya, tecrübeli hocanın yönetiminde ilk kez bu kadar gol yedi

    , 'yi çalıştırdığı 2010-2013 sezonlarında rakiplerine kalesini kapatmıştı. O dönemde savunmadaki başarılı futboluyla öne çıkan sarı-lacivertlilere bu sezon bir haller oldu. 25. haftalar sonunda 2010-11'de 26, 2011-12'de 24, 2012-13'te 29 gol yiyen Kanarya, bu sezon ise kalesinde 30 gol gördü. Bu sezon ligin en çok gol atan ikinci takımı durumundaki Fenerbahçe, şampiyonluk mücadelesi verdiği rakipleri arasında ise en fazla gol yiyen ekip olarak öne çıktı.

    KALEDE HÜSRAN
    Savunma hataları nedeniyle fileleri bu sezon birçok kez havalanan Fenerbahçe, sayısız aksilik yaşadı. Özellikle sezon başında ile Kameni'nin yediği hatalı goller, Sktrel ile Neto'nun yaşadığı sakatlıklar sarı-lacivertlilerin bu kötü tablosunun sebepleri arasında yer aldı.

    Gollerin yarısı sambacılardan
    Sarı-lacivertlilerin bu sezon ligde attığı 47 golde en büyük pay sahipleri Brezilyalı yıldızlar oldu. Fenerbahçe'nin gollerinin 18'ine Giuliano, Fernandao ve Josef imza attı. Giuliano 11, Fernandao 5, Josef de 2 kez rakip fileleri havalandırırken, takımlarının hücum gücüne büyük katkı sağladı. Performansıyla Kanarya'nın en skorer ismi de Giuliano oldu.

    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:56
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Savunma yaktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN