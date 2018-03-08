Savunma yaktı
Kocaman'ın çalıştırdığı 2010-2013 sezonlarında kalesini rakiplere kapatan sarı-lacivertlilere bu yıl bir haller oldu
Kalecilerin hataları, stoperlerin sakatlıklarıyla sorun yaşayan Kanarya, tecrübeli hocanın yönetiminde ilk kez bu kadar gol yedi
Aykut Kocaman, Fenerbahçe'yi çalıştırdığı 2010-2013 sezonlarında rakiplerine kalesini kapatmıştı. O dönemde savunmadaki başarılı futboluyla öne çıkan sarı-lacivertlilere bu sezon bir haller oldu. 25. haftalar sonunda 2010-11'de 26, 2011-12'de 24, 2012-13'te 29 gol yiyen Kanarya, bu sezon ise kalesinde 30 gol gördü. Bu sezon ligin en çok gol atan ikinci takımı durumundaki Fenerbahçe, şampiyonluk mücadelesi verdiği rakipleri arasında ise en fazla gol yiyen ekip olarak öne çıktı.
KALEDE HÜSRAN
Savunma hataları nedeniyle fileleri bu sezon birçok kez havalanan Fenerbahçe, sayısız aksilik yaşadı. Özellikle sezon başında Volkan Demirel ile Kameni'nin yediği hatalı goller, Sktrel ile Neto'nun yaşadığı sakatlıklar sarı-lacivertlilerin bu kötü tablosunun sebepleri arasında yer aldı.
Gollerin yarısı sambacılardan
Sarı-lacivertlilerin bu sezon ligde attığı 47 golde en büyük pay sahipleri Brezilyalı yıldızlar oldu. Fenerbahçe'nin gollerinin 18'ine Giuliano, Fernandao ve Josef imza attı. Giuliano 11, Fernandao 5, Josef de 2 kez rakip fileleri havalandırırken, takımlarının hücum gücüne büyük katkı sağladı. Performansıyla Kanarya'nın en skorer ismi de Giuliano oldu.
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 01:56
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Gomis'e rekor teklif!
Toplam 7
Yorum
sat sat sat 20 mılyon verdıyseler durma sat yerıne 1 santrafor 1 orta saha 1 de adam akıllı sol bek alırsın
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Veli Kavlak sürprizi!
Toplam 11
Yorum
Francesco85 Veli, Tolgay'ın yerine müthiş bir adam olur.Belki süper değil ama zor zamanlarda yüreğiyle oynayan biri. Lütfen bunu da dikkate alalım.
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Gomis'e rekor teklif!
Toplam 7
Yorum
gsgs satmak istemesekte 20 mil Gs için iyi para 2.5 milyona geldi değerini buldu tşk edip yeni gomislere yelken açmak lazım
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