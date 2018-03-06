Saraloğlu gönderilmişti – Fotomaç – 06 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Mart 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    gönderilmişti

    Saraloğlu gönderilmişti
    F.BAHÇE'yi deviren Akhisar'da cezalıydı. Takımı yardımcısı İrfan yönetti. Renkli gözlükleriyle dikkat çeken Saraloğlu, geçmişte sarı-lacivertlilerde görev yapıyordu. 2009-10 sezonunda , Daum'un yerine kulübeyi devraldığında İrfan Hoca ile yollar ayrılmıştı.
    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:13
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Saraloğlu gönderilmişti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN