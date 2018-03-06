İmkansızdı

Kanarya’da teknik direktör Aykut Kocaman, Türkiye Kupası’nda Beşiktaş maçında iyi oynayan isimleri ligde Akhisar’a karşı kullanmamıştı. Bunun sebebi ortaya çıktı: Kasları çok yorgundu

SARI-lacivertliler arka arkaya oynadıkları iki Beşiktaş maçından büyük hasarla çıktı. Ligde rakibine kaybeden Kanarya, Türkiye Kupası yarı final ilk maçında ise 2-2'lik sonuç almasına rağmen fiziksel olarak çok yıprandı. Bu karşılaşmada çok iyi oynayan Mehmet Ekici, Aatıf, Şener Özbayraklı ve Roberto Soldado'nun Akhisar'a karşı neden oynamadığı merak ediliyordu. Gerçek ise Cumartesi gecesi yapılan testlerde gizli. Aykut Kocaman'ın isteğiyle oyuncuların kulaklarından kan alınarak test yapıldı. Çıkan sonuçlar deneyimi çalıştırıcıyı zora soktu. Kocaman, derbide iyi oynayan bu 4 ismi Akhisar'a karşı da kullanmayı hesaplıyordu ancak test sonuçları sebebiyle bu kararından vazgeçti.



MEHMET Ekici, Şener, Roberto Soldado ve Aatıf'ın test sonuçları Akhisar maçını kaldıracak düzeyde değildi. Kasta oksijen eksikliği, anaerobik ve laktat seviyeleri düşük çıkınca Kocaman bu isimleri yedek oturtmayı tercih etti. Kocaman en geç 55-60. dakikalar arası sokmayı düşündüğü Mehmet Ekici'yi bu sebepten dolayı 80'den önce sahaya süremedi. Ancak geç müdahaleler skoru çevirmeye yaramadı.

