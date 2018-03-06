İmkansızdı
Kanarya’da teknik direktör Aykut Kocaman, Türkiye Kupası’nda Beşiktaş maçında iyi oynayan isimleri ligde Akhisar’a karşı kullanmamıştı. Bunun sebebi ortaya çıktı: Kasları çok yorgundu
MEHMET Ekici, Şener, Roberto Soldado ve Aatıf'ın test sonuçları Akhisar maçını kaldıracak düzeyde değildi. Kasta oksijen eksikliği, anaerobik ve laktat seviyeleri düşük çıkınca Kocaman bu isimleri yedek oturtmayı tercih etti. Kocaman en geç 55-60. dakikalar arası sokmayı düşündüğü Mehmet Ekici'yi bu sebepten dolayı 80'den önce sahaya süremedi. Ancak geç müdahaleler skoru çevirmeye yaramadı.
- 06 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 01:08
-
Eljif Elmas'ı yakan hareket! Kadro dışı...
Toplam 3
Yorum
fbcan o kadar dikine oynama çocuk dedik dinlemedin
-
Aykut Kocaman'dan flaş Volkan Demirel kararı!
Toplam 14
Yorum
Dost Volkanı oynatmayacaksan kameniyide oynatma. Alt yapıdan bir kaleci görmek istiyoruz.
-
Aykut Kocaman'dan flaş Volkan Demirel kararı!
Toplam 14
Yorum
Dost Aykut hoca senin bu kaprislerin egon Fenerbahçe ye zarar veriyor. Sen sanki hiç hata yapmıyormusun.
İmkansızdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.