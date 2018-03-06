Eljif Elmas'ı yakan hareket! Kadro dışı... – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    'ı yakan hareket! Kadro dışı...

    <a href="/index/eljif-elmas?id=f231e464-6ada-4831-a4fa-1ca226a29c79" class="" rel="tag">Eljif Elmas</a>'ı yakan hareket! Kadro dışı...


    Fenerbahçe'nin Beşiktaş'la oynadığı U21 maçında rakibine yaptığı sert hareket sonrasında tepki çeken Makedon futbolcu Eljif Elmas, Akhisarspor maçının kadrosuna alınmadı.

    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:02
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