60’tan sonra panik! Tam 44 top şişirildi – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    60’tan sonra panik! Tam 44 top şişirildi

    60’tan sonra panik! Tam 44 top şişirildi

    , Akhisar karşısında hücum istatistiğinde sınıfta kaldı.

    Kendi evindeki maçta ceza sahası içinden ilk şutunu 37. dakikada ile atabilen sarı-lacivertli takım, özellikle yenilen 3'üncü gol sonrasında direkt oyuna geçti. Savunmadan uzun toplarla çıkmaya çalışan Kanarya, 60'tan sonra hücum bölgesine 44 top gönderdi; bu topların 23'ü başarılı oldu. Takım lideri ise stoper Neustadter oldu. Rus futbolcu, 7'si isabetli 12 uzun pasla rakibin bölgesinde tehlike yaratmaya çalıştı.
    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:43
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