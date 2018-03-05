Valbuena etkili olamadı – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    Valbuena etkili olamadı

    Valbuena etkili olamadı
    , yedek kalmaktan şikayet eden 'yı Akhisar karşısında ilk 11'de sahaya sürdü. Ancak Fransız yıldız bekleneni veremedi. 69 dakika oyundan kalan tecrübeli oyuncu hücumda etkili olamazken, kaptırdığı toplarla da tepki çekti. Aykut Kocaman, Valbuena'ya 69'da kemendi atıp Aatıf'ı oyuna aldı.
    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:05
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