Soldado sarıda geçti – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    sarıda geçti

    Soldado sarıda geçti
    F.BAHÇE'de kart cezası sınırında bulunuyordu. Maça yedek başlayan İspanyol, 69'da oyuna dahil oldu. Mücadeleyi kazasız tamamlayan 32 yaşındaki futbolcu, gelecek haftaki maçında forma giyme şansını kaçırmadı.
    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:44
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