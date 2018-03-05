Fenerbahçe'nin kalesi düştü

Sarı-lacivertli takım, 1959'da başlayan ve 60. sezonu oynanan Süper Lig'de iç sahada 12. maçlar itibarıyla en çok gol yediği dönemi yaşıyor. Spor Toto Süper Lig'de bu sezon Kadıköy'de 12 maça çıkan sarı-lacivertli ekip, 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 24 puan topladı. Fenerbahçe, bu maçlarda 31 gol atarken kalesindeki 19 gole engel olamadı.



İKİ KALECİ DE ÇARE OLAMADI

Fenerbahçe'de bu sezon forma giyen iki kaleci de beklenen performansı sergileyemedi.

Sarı-lacivertli ekibin deneyimli kalecisi Volkan Demirel, Ülker Stadı'nda 7 lig maçında forma giydi. Volkan, bu karşılaşmaların 6'sında 11 gol yedi. Volkan Demirel, sadece 1 iç saha maçında kalesini gole kapatabildi.

Kamerunlu kaleci Carlos Kameni ise Kadıköy'de 5 lig müsabakasında kaleyi korudu. Kameni, bu maçların 4'ünde 8 gole engel olamadı. Tecrübeli file bekçisi, sadece 1 maçta kalesinde gole izin vermedi.

SAHASINDA EN ÇOK GOL YİYEN TAKIMLAR ARASINDA

Fenerbahçe, bu sezon iç sahada en çok gol yiyen takımlar arasında yer alıyor.

Süper Lig'de son sırada bulunan Kardemir Karabükspor, sahasındaki 12 maçta 23 gol yedi. Son haftalarda aldığı galibiyetlerle düşme hattının üzerine çıkan Kasımpaşa, bu sezon sahasındaki 13 karşılaşmada rakiplerinin 21 golüne engel olamadı.

Sarı-lacivertliler, düşme hattındaki Antalyaspor ve Aytemiz Alanyaspor ile iç sahada aynı sayıda gol yedi. Antalyaspor, bu sezon evindeki 13 maçta kalesinde 19 gol görürken, Aytemiz Alanyaspor sahasındaki 11 karşılaşmada rakiplerinin 19 golünü önleyemedi.

DEPLASMANDA DAHA İYİ

Sarı-lacivertli ekip, bu sezon deplasman maçlarında iç saha karşılaşmalarına göre daha az gol yedi.

Bu sezon dış sahada 12 maça çıkan Fenerbahçe, filelerinden 11 kez top çıkardı. Sarı-lacivertliler, bununla iç saha performansını geride bıraktı.

SON 18 SEZONDA BİR İLK

Fenerbahçe, Süper Lig'de 1999-2000 sezonundan bu yana ilk kez, aynı sezon içinde iç sahada üç maçta kalesinde üç veya daha fazla gol gördü.

Sarı-lacivertliler, bu sezon sahasındaki Medipol Başakşehir, Kayserispor ve Teleset Mobilya Akhisarspor maçlarında üçer gol yedi. Fenerbahçe, 1999-2000 sezonunda sahasında Adanaspor mücadelesinde 4, Göztepe ve Gençlerbirliği müsabakalarında üçer gole engel olamamıştı.

ŞİMDİDEN SON 13 SEZONUN GERİSİNDE KALDI

Süper Lig'de bu sezon şu ana dek sahasında rakiplerini 12 kez konuk eden Fenerbahçe, geride kalan 13 sezonun geneline göre iç sahada daha kötü savunma performansı sergiledi.

Ligde geride kalan 13 sezonun 17 maçlık iç saha karşılaşmalarına bakıldığında sarı-lacivertliler, 2004-2005 sezonunda 9, 2005-2006 ve 2006-2007 sezonlarında on altışar, 2007-2008 ve 2012-2013 sezonunda on sekizer, 2008-2009 sezonunda 17, 2009-2010 sezonunda 13, 2010-2011 sezonunda 8, 2011-2012 sezonunda 12, 2013-2014 sezonunda 11, 2014-2015 sezonunda 14, 2015-2016 sezonunda 10 ve 2016-2017 sezonunda 15 gol yedi.

2003-2004 sezonunda sahasındaki 17 maçta 23 gol yiyen Fenerbahçe, 2017-2018 sezonunda henüz 12. iç saha karşılaşmasını oynamasına rağmen kalesindeki 19 gole engel olamadı.