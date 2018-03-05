Ahmet Çakar'dan olay yorum:'Aptalca...'
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 yendi. Sabah yazarı Ahmet Çakar, zorlu mücadeleyi ve tartışmalı hakem kararlarını yorumladı. İşte Ahmet Çakar'ın yazısı...
- 05 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:44
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Aykut Kocaman: Direksiyonu kaybettik
Toplam 63
Yorum
Aykut Kocaman: "Cüneyt Çakır'ın Beşiktaş ile ilk maçta verdiği 8 faulün 8'i de faul değil,. Bjk taçımızı çaldı akhisar 3 gün biz 2 gün dinlendik hakemacemi
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Aykut Kocaman: Direksiyonu kaybettik
Toplam 63
Yorum
sportmen BJK Aykut un kabusumu.Kimle oynarsa oynasın dilinden BJK düşmüyor.
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Aykut Kocaman: Direksiyonu kaybettik
Toplam 63
Yorum
KaRTaL işin komik ve vahim olan tarafı..hadi aykut ne dediğini bilmiyo söylüyo diyelim ama taçımızı vermedi diyen fb.liler de var ya pes doğrusu!!
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