Ahmet Çakar'dan olay yorum:'Aptalca...' – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    'dan olay yorum:'Aptalca...'

    <a href="/index/ahmet-cakar?id=e61f168a-a48c-439c-968a-155a5ab5a516" class="" rel="tag">Ahmet Çakar</a>'dan olay yorum:'Aptalca...'

    Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 yendi. Sabah yazarı Ahmet Çakar, zorlu mücadeleyi ve tartışmalı hakem kararlarını yorumladı. İşte Ahmet Çakar'ın yazısı...

    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:44
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