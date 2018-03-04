Ekici formülü – Fotomaç – 04 Mart 2018
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    04 Mart 2018, Pazar
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    Ekici formülü

    Ekici formülü

    Orta sahada Topal&Josef ikilisini bozmak istemeyen tecrübeli hoca, Ekici’yi Aatıf’ın yerine sol kanada monte etmeyi planlıyor

    'de Teleset Mobilya Akhisar maçı öncesi Mehmet Ekici'ye kadroda yer aranıyor. Tecrübeli futbolcu uzun süre sonra forma giydiği kupadaki Beşiktaş derbisinde yaptığı asist ve sergilediği futbolla teknik heyetin gözüne girmeyi başarmıştı. Aykut Kocaman, Ekici'yi ödül olarak bugün de ilk 11'de kullanmayı planlıyor. Deneyimli isme yer arayan tecrübeli çalıştırıcı, en uygun mevki olarak sol kanadı buldu.

    GIULIANO İLE DEĞİŞİMLİ
    Orta     sahadaki ile Josef de Souza ikilisini bozmak istemeyen Kocaman'ın Ekici'ye bu akşam Aatıf'ın yerine şans vermesi bekleniyor. , maç içerisinde Giuliano ile yer değiştirerek görev yapacak.
    Emre BOL

    Mehmet'in mevkii tartışılır (Mini yorum: Mert Aydın)
    Mehmet Ekici, Fenerbahçe'de takıma girer girmez sarı-lacivertlilerin oyun düzeninde hemen fark yarattı. Bana göre Mehmet Ekici'deki tek sorun fiziksel durumuyla ilgili olur. Çünkü Mehmet Ekici'nin yaşayacağı yeni bir sakatlık durumunda sıkıntı büyür. Ama Mehmet Ekici'ye bu takımda bu kadro içinde her zaman yer var. Benim kafamdaki soru işareti oynayacağı mevkii. Aatıf'ın yeri doğru yer mi? Bunu izleyip göreceğiz.

    1. 04 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 03:58
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