Ekici formülü
Orta sahada Topal&Josef ikilisini bozmak istemeyen tecrübeli hoca, Ekici’yi Aatıf’ın yerine sol kanada monte etmeyi planlıyor
GIULIANO İLE DEĞİŞİMLİ
Orta sahadaki Mehmet Topal ile Josef de Souza ikilisini bozmak istemeyen Kocaman'ın Ekici'ye bu akşam Aatıf'ın yerine şans vermesi bekleniyor. Mehmet Ekici, maç içerisinde Giuliano ile yer değiştirerek görev yapacak.
Emre BOL
Mehmet'in mevkii tartışılır (Mini yorum: Mert Aydın)
Mehmet Ekici, Fenerbahçe'de takıma girer girmez sarı-lacivertlilerin oyun düzeninde hemen fark yarattı. Bana göre Mehmet Ekici'deki tek sorun fiziksel durumuyla ilgili olur. Çünkü Mehmet Ekici'nin yaşayacağı yeni bir sakatlık durumunda sıkıntı büyür. Ama Mehmet Ekici'ye bu takımda bu kadro içinde her zaman yer var. Benim kafamdaki soru işareti oynayacağı mevkii. Aatıf'ın yeri doğru yer mi? Bunu izleyip göreceğiz.
- 04 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 03:58
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Josef'i getirin bana!
Toplam 12
Yorum
Galatasaraylı O macı izledım odakkayı analiz ettim kırmızı varsa 2 side yemeli! ve diyer futbolcularda aynı sekılde kırmızı olmalıydı macı hakem SATTTı!
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Ndiaye'den sonra... Rodrigues Ada yolcusu!
Toplam 5
Yorum
artık düzgün yönetin satıcaksanız ya ederine satın yada satmayın dünyada şuanda bu istatistikler sahip futbolcuların fiyatlarına bakın 15 milyon euro ney ya!
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Ndiaye'den sonra... Rodrigues Ada yolcusu!
Toplam 5
Yorum
FB İYİ İYİ YAN PAS SELÇUGU OYNATIYOLAR YİNE
Ekici formülü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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