Dikkat Akhisar
Sarı-lacivertli ekibi bugün de zorlu bir maç bekliyor. Akhisar ile oynadığı son 3 maçtan sadece 1’ini kazanabilen F.Bahçe’de Janssen, Volkan ve Alper yok
İLK YARIDAKİ MAÇTAN GALİP AYRILDI
Fenerbahçe ile Teleset Mobilya Akhisarspor arasında sezonun ilk yarısında Manisa 19 Mayıs Stadı'nda yapılan maçı yeşil-siyahlı ekip 1-0 kazanmıştı. Bu kritik karşılaşmda Fenerbahçe'nin üç as ismi de forma giyemeyecek. Sakatlığı devam eden Janssen'in yanı sıra Beşiktaş maçında kırmızı kart gören kaleci Volkan Demirel ve Alper Potuk takımlarını yalnız bırakacak. Tüm bunlara karşılık sarı-lacivertli takımda galibiyetten başka bir sonuç düşünülmüyor.
İKİ OYUNCU SINIRDA
Fenerbahçe'de İsmail Köybaşı ve Roberto Soldado, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu bugün kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 25. haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında oynayamayacak.
OKAN BURUK YOK
Eksik futbolcunun bulunmadığı Teleset Mobilya Akhisarspor'da teknik direktör Okan Buruk, cezası nedeniyle takımının başında sahaya çıkamayacak.
9 MAÇLIK SERİ
Fenerbahçe, bu sezon iç sahada çıktığı son 9 lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Bu sezon sahasındaki tek yenilgisini 4. haftadaki Medipol Başakşehir müsabakasında yaşayan sarı-lacivertli ekip, sonrasında Ülker Stadı'nda yaptığı 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Fenerbahçe ile Akhisar, ligde 11 kez karşı karşıya gelirken sarı-lacivertli ekip 5 maçta puan kaybetmekten kurtulamadı. Fenerbahçe rakibi karşısında 6 galibiyet alırken ayrıca 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.
Ligdeki son 3 maçında Bursaspor'u 1-0, Kardemir Karabükspor ve Atiker Konyaspor'u 3-0'lık skorlarla mağlup eden Akhisar, 270 dakikadır kalesinde gol görmüyor.
- 04 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 04:19
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Josef'i getirin bana!
Toplam 12
Yorum
Galatasaraylı O macı izledım odakkayı analiz ettim kırmızı varsa 2 side yemeli! ve diyer futbolcularda aynı sekılde kırmızı olmalıydı macı hakem SATTTı!
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Ndiaye'den sonra... Rodrigues Ada yolcusu!
Toplam 5
Yorum
artık düzgün yönetin satıcaksanız ya ederine satın yada satmayın dünyada şuanda bu istatistikler sahip futbolcuların fiyatlarına bakın 15 milyon euro ney ya!
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Ndiaye'den sonra... Rodrigues Ada yolcusu!
Toplam 5
Yorum
FB İYİ İYİ YAN PAS SELÇUGU OYNATIYOLAR YİNE
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