Geceye damga vuran kare! "Nereye baksam Hasan Ali" – Fotomaç – 02 Mart 2018
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HEPSİ
    02 Mart 2018, Cuma
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    Geceye damga vuran kare! "Nereye baksam "

    Geceye damga vuran kare! "Nereye baksam Hasan Ali"

    Kupada 2-2 berabere biten Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasında yaşanan olayların yanı sıra sosyal medyada hızla yayılan bu kare de geceye damga vurdu. Bu kare hakkında sosyal medya kullanıcılarından birbirinden ilginç yorumlar geldi.

    İşte o tepkiler...

    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 11:37
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