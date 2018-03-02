Geceye damga vuran kare! "Nereye baksam Hasan Ali"

Kupada 2-2 berabere biten Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasında yaşanan olayların yanı sıra sosyal medyada hızla yayılan bu kare de geceye damga vurdu. Bu kare hakkında sosyal medya kullanıcılarından birbirinden ilginç yorumlar geldi.



İşte o tepkiler...