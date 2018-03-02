Geceye damga vuran kare! "Nereye baksam Hasan Ali"
Kupada 2-2 berabere biten Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasında yaşanan olayların yanı sıra sosyal medyada hızla yayılan bu kare de geceye damga vurdu. Bu kare hakkında sosyal medya kullanıcılarından birbirinden ilginç yorumlar geldi.
İşte o tepkiler...
- 02 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 11:37
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F.Bahçeli yöneticiden olay Quaresma paylaşımı
Toplam 16
Yorum
fenerli birfenerbahçeli olarak yöneticierin enazından daha ortamı sakinleştirmeleri lazım şunu iki takım oyuncuları kendilerine sorsun futbol bu mu
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Aziz Yıldırım'dan G.Saray'a jest
Toplam 1
Yorum
Vatandas Ben oraya ayak basmam demenin nazik sekli. Buna da bizde jest deniyor...
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F.Bahçeli yöneticiden olay Quaresma paylaşımı
Toplam 16
Yorum
kosabora şahite gerek yok, aynı oda da bi yarım saat yalnız kalın o sizi ikna eder.
Geceye damga vuran kare! "Nereye baksam Hasan Ali" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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