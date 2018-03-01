Volkan Demirel oyundan atıldı – Fotomaç – 01 Mart 2018
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HEPSİ
    01 Mart 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    oyundan atıldı

    <a href="/index/volkan-demirel?id=a78e0396-58c9-4b76-af06-42f9e9b719e7" class="" rel="tag">Volkan Demirel</a> oyundan atıldı

    ’de hakeme itirazları sonucunda ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.

    Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Beşiktaş ile karşılaşan 'de ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı. İlk sarı kartını Şener'in attığı golde sevinç esnasında gören , ikinci sarı kartını ise 76. dakikada yaptığı itirazla gördü. Talisca'nın pozisyonunda topun dışarıdan çevrildiği için hakeme doğru koşan Volkan Demirel, hakem tarafından ikinci sarı kartla oyun dışında bırakıldı.

    1754 GÜN SONRA
    Volkan Demirel, en son 12 Mayıs 2013'te oynanan Galatasaray derbisinde kırmızı kart görmüştü.
    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:43
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