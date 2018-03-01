Volkan Demirel oyundan atıldı
Fenerbahçe’de Volkan Demirel hakeme itirazları sonucunda ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.
1754 GÜN SONRA
Volkan Demirel, en son 12 Mayıs 2013'te oynanan Galatasaray derbisinde kırmızı kart görmüştü.
- 01 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 22:43
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Toplam 23
Yorum
gsli Bu adam da asamoah gibi oldu ha... bir galatasarayda bir değil, araya bazen bjk katıyorlar bir tane de fenerbahçe görmüştüm :)
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Savcılık, Tosic kararını verdi
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ hahahah maç var ya uğraşın uğraşın böyle devam yıpratıyorsunuz ama ne beşiktaşı ne bizleri sadece KENDİNİZİ ! BU ŞEKİLDE ZOR ÇOK ZOR!!!!!!!!
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Toplam 1
Yorum
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