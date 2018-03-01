Gençler, Trabzon’u yıktı – Fotomaç – 01 Mart 2018
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    01 Mart 2018, Perşembe
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    Gençler, ’u yıktı

    Gençler, Trabzon’u yıktı
    U17 ve U19 takımları erteleme maçlarında 'u yendi. 'nde oynanan ilk karşılaşmada U17'ler rakibini Oğuzhan, Birkan ve Batuhan'ın golleriyle 3-0 mağlup etti. Aynı statta daha sonra iki takımın U19'ları karşılaştı. Sarı- lacivertliler, Deniz (2) ve Faik'in golleriyle bu maçtan da 3-2 galip ayrıldı.
    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:12
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