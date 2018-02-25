Sınırda 2 oyuncu – Fotomaç – 25 Şubat 2018
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    25 Şubat 2018, Pazar
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    Sınırda 2 oyuncu

    Sınırda 2 oyuncu
    ve ceza sınırında bulunuyor. İki oyuncu bu akşam forma giyip, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecekler ve haftaya Ülker Stadı'nda oynanacak Teleset Mobilya Akhisar maçında takımlarını yalnız bırakacaklar.
    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:07
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