Q7&Babel’i ezberletti – Fotomaç – 25 Şubat 2018
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    25 Şubat 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Q7&Babel’i ezberletti

    Q7&Babel’i ezberletti

    Kocaman; İsmail ve Isla’ya 2 yıldızın kanatlardan atağa çıkma şekillerini ve nasıl savunacaklarını tek tek anlattı

    , derbide iki beki ve Maurico Isla'yı 'ın kanat akınlarına karşı özel olarak hazırladı. Sol bekte yer alacak İsmail Köybaşı'ya 'nın, Isla'ya ise Babel'in geçmiş maçlardaki CD'lerini izleten Kocaman, nasıl kademe yapacaklarını anlattı. Bu ikiliye , Adriano ve Caner'in nasıl destek verdiği ve yapılacak savunma ayrıntılı olarak belirlendi.

    YAPACAKLARI BELLİ
    Savunma oyuncuları, Beşiktaş'ın hücum oyuncularının bireysel özelliklerini de adeta ezberlediler.

    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:11
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