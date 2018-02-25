Q7&Babel’i ezberletti

Aykut Kocaman, derbide iki beki İsmail Köybaşı ve Maurico Isla'yı Beşiktaş'ın kanat akınlarına karşı özel olarak hazırladı. Sol bekte yer alacak İsmail Köybaşı'ya Ricardo Quaresma'nın, Isla'ya ise Babel'in geçmiş maçlardaki CD'lerini izleten Kocaman, nasıl kademe yapacaklarını anlattı. Bu ikiliye Gökhan Gönül, Adriano ve Caner'in nasıl destek verdiği ve yapılacak savunma ayrıntılı olarak belirlendi.

YAPACAKLARI BELLİ

Savunma oyuncuları, Beşiktaş'ın hücum oyuncularının bireysel özelliklerini de adeta ezberlediler.