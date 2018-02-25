Q7&Babel’i ezberletti
Kocaman; İsmail ve Isla’ya 2 yıldızın kanatlardan atağa çıkma şekillerini ve nasıl savunacaklarını tek tek anlattı
Aykut Kocaman, derbide iki beki İsmail Köybaşı ve Maurico Isla'yı Beşiktaş'ın kanat akınlarına karşı özel olarak hazırladı. Sol bekte yer alacak İsmail Köybaşı'ya Ricardo Quaresma'nın, Isla'ya ise Babel'in geçmiş maçlardaki CD'lerini izleten Kocaman, nasıl kademe yapacaklarını anlattı. Bu ikiliye Gökhan Gönül, Adriano ve Caner'in nasıl destek verdiği ve yapılacak savunma ayrıntılı olarak belirlendi.
YAPACAKLARI BELLİ
Savunma oyuncuları, Beşiktaş'ın hücum oyuncularının bireysel özelliklerini de adeta ezberlediler.
- 25 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 23:11
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Vida dünyaya küstü
Toplam 13
Yorum
deryam366 mitroviç in gerisindeydi adamın 1 senedir neden peşini bırakmadınız o kadar kötü durumda b. münih maçına neden 11 de çıkardınız
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149 milyon TL zarar
Toplam 4
Yorum
Çok yazık Her sene hedefte şampiyonluk var kupa var lakin her senede tek borç var ve gerçek. Nasıl kalkacaz bakalım
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Muhteşem ikili
Toplam 6
Yorum
N0_Name Kanatları bozmazsak, sistemle oynamasak şampiyon oluruz da bir rahat duramıyoruz ki.
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