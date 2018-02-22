Kartal'a karşı Hulk – Fotomaç – 22 Şubat 2018
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    22 Şubat 2018, Perşembe
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    'a karşı Hulk

    Kartal'a karşı Hulk

    Sambacı, sınavı öncesi iddialı konuştu: Derbilerde ilk gol sevincimi yaşama zamanı geldi. Vodafone Park’ta da ‘Hulk’ taklidi yapacağım

    derbisi öncesi 'de tüm gözler takımın formda ismi Fernandao'da... İkinci yarıya müthiş bir başlangıç yapan ve son iki haftada 3 kez rakip fileleri havalandıran Brezilyalı yıldız, derbide de sarı-lacivertlilerin en önemli kozu olacak. galibiyetinin ardından, "Her golden sonra Hulk taklidi" yapacağım diyen 1.92'lik forvet, "Beşiktaş'a karşı da bu sevincimi yapma vakti geldi. Fenerbahçe formasıyla henüz derbilerde gol atmadım. Bu kez şeytanın bacağını kıracağım" dedi.

    O ATIYOR, KANARYA KAZANIYOR
    Şampiyonluğun en güçlü adayının kendileri olduğunu da kaydeden Brezilyalı yıldız, "Özellikle ikinci yarıyla birlikte camiada bir kenetlenme oldu. Şunu da rahatlıkla söyleyebilirim, alınan sonuçlarla biz futbolcuların özgüveni arttı. Zirveyi ele geçirdikten sonra bir daha bırakacağımızı düşünmüyorum" dedi. Bu arada Fernandao, sarı-lacivertli formayla çıktığı 93 resmi maçın 33'ünde 44 gol attı. Fenerbahçe bu karşılaşmalarda 27 galibiyet, 5 beraberlik elde ederken, yalnızca bir kez yenildi.

    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:35
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