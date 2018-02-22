Valbuena 2. yarıda
Aykut Kocaman, Fransız yıldızı ‘hamle oyuncusu’ olarak bekletecek. ‘Küçük Bisiklet’ten moralini bozmamasını isteyen tecrübeli hoca, “Seni ikinci devre oyuna alacağım. Kendini hazır tut” dedi
TOPLAM 15 ASİST YAPTI
Tecrübeli isim dakika başına asistte zirvede yer alıyor. Valbuena 156.3 dakikada bir asist, Visca 160.1 dakikada bir asist gerçekleştirdi. Valbuena'nın Avrupa Ligi ve kupada da 7 asisti bulunuyor.
- 22 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 00:13
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Medel turdan ümidini kesmedi: "İmkansız değil"
Toplam 7
Yorum
Bence 5-2 Bitse Imkansiz degil Söglerdim ama Bayern Münich Nasil 6-0 yeneceksin ?
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"Çakır Avrupa'nın en iyi hakemi"
Toplam 2
Yorum
ERAY Bir Türk hakemin bu kadar övgü alması ve Türkiye'de yönettiği maçlar bende şüphe uyandırıyor...
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Şampiyonlar Ligi'nde 'açık kanal' dönemi bitti
Toplam 3
Yorum
allah interneti icat edenden razı olsun
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