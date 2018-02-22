Valbuena 2. yarıda – Fotomaç – 22 Şubat 2018
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    22 Şubat 2018, Perşembe
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    Valbuena 2. yarıda

    Valbuena 2. yarıda

    , Fransız yıldızı ‘hamle oyuncusu’ olarak bekletecek. ‘’ten moralini bozmamasını isteyen tecrübeli hoca, “Seni ikinci devre oyuna alacağım. Kendini hazır tut” dedi

    karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Mathieu Valbuena derbide yeniden kulübeye dönecek. , Fransız yıldızla bir görüşme yaparak bu kararını iletirken, taktik gereği yedek soyunacağını ekledi. Kocaman'ın 'Küçük Bisiklet'ten moralini bozmamasını isteyerek, "Seni ikinci yarıda oyuna alacağım. Kendini ona göre hazır tut" dediği ifade edildi. 'de bu sezon 1250 dakika süre alan Valbuena 8 asist yaptı. Fransız yıldız, Visca'nın (11) ardından en çok asist yapan isim.

    TOPLAM 15 ASİST YAPTI
    Tecrübeli isim dakika başına asistte zirvede yer alıyor. Valbuena 156.3 dakikada bir asist, Visca 160.1 dakikada bir asist gerçekleştirdi. Valbuena'nın Avrupa Ligi ve kupada da 7 asisti bulunuyor.
    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:13
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