Derbi öncesi Fenerbahçe'de sakatlık şoku! – Fotomaç – 22 Şubat 2018
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    22 Şubat 2018, Perşembe
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    Derbi öncesi 'de sakatlık şoku!

    Derbi öncesi Fenerbahçe'de sakatlık şoku!

    Antrenmanda ağrı hisseden ve çalışmayı tamamlayamayan Valbuena'nın yarın MR'ı çekilecek

    , Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı derbinin hazırlıklarına devam etti.

    Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, oyuncuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından çift kale maç yaptıkları ifade edildi.

    VALBUENA YARIDA BIRAKTI
    Antrenmanda ağrı hisseden Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena çalışmayı yarıda bıraktı. Yarın MR'ı çekilecek Valbuena'nın Beşiktaş maçında oynayıp oynayamayacağı yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.

    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:05
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