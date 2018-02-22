Derbi öncesi Fenerbahçe'de sakatlık şoku!
Antrenmanda ağrı hisseden ve çalışmayı tamamlayamayan Valbuena'nın yarın MR'ı çekilecek
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı derbinin hazırlıklarına devam etti.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, oyuncuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından çift kale maç yaptıkları ifade edildi.
VALBUENA YARIDA BIRAKTI
Antrenmanda ağrı hisseden Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena çalışmayı yarıda bıraktı. Yarın MR'ı çekilecek Valbuena'nın Beşiktaş maçında oynayıp oynayamayacağı yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.
- 22 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 22:05
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Terim: Gomis'i oynatmam!
Toplam 6
Yorum
Hagi oynatma terim marianoyu bitirdin muslerayı ve gomisi de bitir taraftar senden nefret etsin ki bi daha asla gelme
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Terim kaleye o ismi istedi!
Toplam 13
Yorum
Hagi Bu UA tudorun yerine de terim efendiyi istemişti.sonuç orada .tudorun ezdiği takımlara kaybeden marianouyu kaybeden muslera yı kaybetmek içi
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"Şenol Güneş'le olmaz"
Toplam 26
Yorum
beyaz en iyi defans hucumdur, topu ayaginda tutmaktir, 10 kisiyle 70 dkika kendi ceza sahanda beklersen 5lik de olursun 8lik de olursun
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