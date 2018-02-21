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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    Sniper

    Sniper

    Yeter ki şutları kaleyi bulsun, Giuliano affetmiyor! Ligde isabetli 13 şutundan 10’u ağlarla kucaklaşan sambacı, yüzde 77’lik gol yapma oranı ile ’yi sırtlıyor

    Ligde attığı 10 golle 'nin skor yükünü omuzlayan isim olan Giuliana, tam bir keskin nişancı!

    Sambacı, 19 karşılaşmada 30 kez kaleyi yoklarken, bunların 13'ünde çerçeveyi bulup 10'unda golü yazdı. Şut başına yüzde 43'lük gol yapma oranı yakalayan Giuliano, isabetli şuttan ise yüzde 76.92'lik gol başarısı elde etti.

    Ligde Brezilyalı yıldızın şutlarını kurtaran üç kaleci var: Ertaç Özbir (Malatyaspor), Çağlar Şahin Akbaba (Karabükspor) ve Volkan Babacan (Başakşehir). Alanyaspor maçında iki isabetli şutu da gol olan, profesyonel kariyerinde ligde en fazla golü (10) sarı-lacivertli formayla atan Giuliano'nun ilk 6 lig maçında 2 penaltı golü dışında kaleye isabetli şutu yoktu.

    Giuliano, 10 golü 8 maçta attı; Fenerbahçe bu maçların 7'sini kazandı, 1'inde berabere kaldı. Kanarya, sambacının oynamadığı üç maçta da (İlk yarıdaki Göztepe, ikinci yarıdaki Trabzonspor ve Gençlerbirliği) sahadan eşitlikle ayrılıp, 6 puan kaybetti
    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:50
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