Sniper
Yeter ki şutları kaleyi bulsun, Giuliano affetmiyor! Ligde isabetli 13 şutundan 10’u ağlarla kucaklaşan sambacı, yüzde 77’lik gol yapma oranı ile Fenerbahçe’yi sırtlıyor
Sambacı, 19 karşılaşmada 30 kez kaleyi yoklarken, bunların 13'ünde çerçeveyi bulup 10'unda golü yazdı. Şut başına yüzde 43'lük gol yapma oranı yakalayan Giuliano, isabetli şuttan ise yüzde 76.92'lik gol başarısı elde etti.
Ligde Brezilyalı yıldızın şutlarını kurtaran üç kaleci var: Ertaç Özbir (Malatyaspor), Çağlar Şahin Akbaba (Karabükspor) ve Volkan Babacan (Başakşehir). Alanyaspor maçında iki isabetli şutu da gol olan, profesyonel kariyerinde ligde en fazla golü (10) sarı-lacivertli formayla atan Giuliano'nun ilk 6 lig maçında 2 penaltı golü dışında kaleye isabetli şutu yoktu.
Giuliano, 10 golü 8 maçta attı; Fenerbahçe bu maçların 7'sini kazandı, 1'inde berabere kaldı. Kanarya, sambacının oynamadığı üç maçta da (İlk yarıdaki Göztepe, ikinci yarıdaki Trabzonspor ve Gençlerbirliği) sahadan eşitlikle ayrılıp, 6 puan kaybetti
- 21 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 03:50
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Şenol Güneş: Buradan dönmez
Toplam 2
Yorum
Bence Love Sadece bi Talisca 10 Numara Alternatif ama Bi Cenk Tosun Alternatif Degil physic Iyi Degil Larin ve Pektemek Cenk Tosuna cok Daha Yakin
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Şenol Güneş: Buradan dönmez
Toplam 2
Yorum
misafir atibanın artık yaşlandığını ve bacaklarının beynini dinlemediğini anlamak için bayern hezimeti mi yaşamak gerekliydi..
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Beşiktaş kader maçına çıkıyor o ise...
Toplam 16
Yorum
sadofb tepe tepe kullan beştaş!!
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