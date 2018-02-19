Solda Isla da bir seçenek
Hasan Ali Kaldırım, Alanyaspor karşısında gördüğü sarı kartla Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü
Şilili sağ bek, "Gerekirse solda da oynayabilirim" diyerek hocasına mesaj gönderdi. Kocaman, bu planı devreye sokarsa, Beşiktaş karşısında sağda Şener Özbayraklı görev verecek.
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:14
-
Ali Koç, kadın kongre üyeleriyle buluştu
Toplam 1
Yorum
Dişi_Kanarya Ali bey inşallah siz seçilirsiniz. Biz , bayan taraftarlar yanındayız!!
-
Dilmen'den penaltı yorumu
Toplam 3
Yorum
tolga olmayan fbnin penaltısınıda yorumlasaydı ya bu pozisyon fb aleyhine olsa dilmenin yorumunu merak ediyorum dogrusu ?
-
Muslera'dan ayrılık sinyali
Toplam 4
Yorum
Mustafa Defol git muslera sende bittin benim gözümde
Solda Isla da bir seçenek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.