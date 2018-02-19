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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    Solda Isla da bir seçenek

    Solda Isla da bir seçenek

    , Alanyaspor karşısında gördüğü sarı kartla Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü

    , iyileşmesine rağmen Alanya önünde riske etmediği İsmail Köybaşı'nın derbiye kadar hazır hale gelmesini beklediklerini açıkladı. İsmail'de sorun çıkması halinde B planı İsla.

    Şilili sağ bek, "Gerekirse solda da oynayabilirim" diyerek hocasına mesaj gönderdi. Kocaman, bu planı devreye sokarsa, Beşiktaş karşısında sağda Şener Özbayraklı görev verecek.
    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:14
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