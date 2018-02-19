Kral Giuliano
Sarı-lacivertli forma altında kariyer rekoru kıran ve Rusları pişman eden Guiliano, “Teşekkür etmesi gereken birisi varsa o da benim” diyerek alçakgönüllülüğünü de ortaya koydu
FENERBAHÇELİLER MİNNETTAR
Giuliano, biri penaltıdan 2 gol atarken Fernandao'nun golünü de hazırlayan isimdi... Giuliano bu performansı ile 10 gole ulaştı ve kariyer rekorunu kırdı. Zenit'i gönderdiğine pişman eden futbolcu, Alanya maçı sonrasında Aykut Kocaman'dan özel teşekkürü kaptı. Kocaman maç sonrası, "Fenerbahçeliler ona minnettar" derken Giuliano, görevini yapmaya çalıştığını söyleyerek mütevazılığı elden bırakmadı.
BÜYÜK SAYGI GÖRÜYORUM
Omzu çıkan ve risk taşımasına rağmen iki haftadır sahaya çıkıp döktüren Giuliano, Fenerbahçe forması giydiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Sambacı, "Burada büyük sevgi ve saygı görüyorum. Futbol hayatımda hiç olmadığı kadar mutluyum. İyi oynayarak ve goller atarak Fenerbahçe'ye borcumu ödüyorum. Brezilya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda oynama şansım var. Bunu Fenerbahçe'ye borçluyum. Teşekkür etmesi gereken biri varsa o da benim" dedi.
SALON BEYEFENDİSİ
Fenerbahçe'de Giuliano rüzgarı yeniden esmeye başlarken sarı-lacivertliler Mancini'ye teşekkürler sunmayı ihmal etmiyor. İtalyan teknik adam, "Salon futbolu topçusu" dediği Giuliano'yu kadrosuna görmek istemediğini yönetime bildirince transfer gerçekleşmişti. Mancini'nin; Giuliano'nun yerine 15 milyon euro'ya aldırdığı Driussi (3 gol) ile Erokhin (2 gol) geride kalan 20 haftada Zenit adına toplam 5 gol atabildi.
TALICA MI? GIULIANO MU?
Sport TV'de Avrupa'da haftanın maçlarının değerlendirildiği programda Brezilya Milli Takımı'nın eski yıldızlarından Cesar Sampaio, Talisca ve Giuliano'yu karşılaştırdı. Sampaio, "Türkiye Ligini izliyorum. Talisca, Beşiktaş'ın parçası. Giuliano ise F.Bahçe'nin lideri. Tite'nin Talisca'yı değil de Giuliano'yu tercih etmesinin nedeni de liderlik özelliği olacak" iddiasında bulundu.
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:16
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Ali Koç, kadın kongre üyeleriyle buluştu
Toplam 1
Yorum
Dişi_Kanarya Ali bey inşallah siz seçilirsiniz. Biz , bayan taraftarlar yanındayız!!
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Dilmen'den penaltı yorumu
Toplam 3
Yorum
tolga olmayan fbnin penaltısınıda yorumlasaydı ya bu pozisyon fb aleyhine olsa dilmenin yorumunu merak ediyorum dogrusu ?
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Muslera'dan ayrılık sinyali
Toplam 4
Yorum
Mustafa Defol git muslera sende bittin benim gözümde
Kral Giuliano haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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