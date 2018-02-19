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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    Kral Giuliano

    Kral Giuliano

    Sarı-lacivertli forma altında kariyer rekoru kıran ve Rusları pişman eden Guiliano, “Teşekkür etmesi gereken birisi varsa o da benim” diyerek alçakgönüllülüğünü de ortaya koydu

    Fenerbahçe'de Giuliano rüzgarı kaldığı yerden devam ediyor. Omzundan sakat olduğu dönemde 4 puan kaybeden sarı-lacivertli ekip Giuliano'nun dönüşü ile puanları sepete atmaya başladı. Beraberlikle tamamlanan Trabzonspor ve Gençlerbirliği maçlarında forma giymeyen yıldız futbolcu, Başakşehir ve Alanyaspor maçlarında sahadaki yerini aldı. Başakşehir karşısında alınan galibiyette belki skoru etki edemedi ama Alanya maçını tekeline almayı ihmal etmedi.

    FENERBAHÇELİLER MİNNETTAR
    Giuliano,     biri penaltıdan 2 gol atarken Fernandao'nun golünü de hazırlayan isimdi... Giuliano bu performansı ile 10 gole ulaştı ve kariyer rekorunu kırdı. Zenit'i gönderdiğine pişman eden futbolcu, Alanya maçı sonrasında Aykut Kocaman'dan özel teşekkürü kaptı. Kocaman maç sonrası, "Fenerbahçeliler ona minnettar" derken Giuliano, görevini yapmaya çalıştığını söyleyerek mütevazılığı elden bırakmadı.

    BÜYÜK SAYGI GÖRÜYORUM
    Omzu çıkan ve risk taşımasına rağmen iki haftadır sahaya çıkıp döktüren Giuliano, Fenerbahçe forması giydiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Sambacı, "Burada büyük sevgi ve saygı görüyorum. Futbol hayatımda hiç olmadığı kadar mutluyum. İyi oynayarak ve goller atarak 'ye borcumu ödüyorum. Brezilya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda oynama şansım var. Bunu 'ye borçluyum. Teşekkür etmesi gereken biri varsa o da benim" dedi.

    SALON BEYEFENDİSİ
    'de Giuliano rüzgarı yeniden esmeye başlarken sarı-lacivertliler Mancini'ye teşekkürler sunmayı ihmal etmiyor. İtalyan teknik adam, "Salon futbolu topçusu" dediği Giuliano'yu kadrosuna görmek istemediğini yönetime bildirince transfer gerçekleşmişti. Mancini'nin; Giuliano'nun yerine 15 milyon euro'ya aldırdığı Driussi (3 gol) ile Erokhin (2 gol) geride kalan 20 haftada Zenit adına toplam 5 gol atabildi.

    TALICA MI? GIULIANO MU?
    Sport TV'de Avrupa'da haftanın maçlarının değerlendirildiği programda Brezilya Milli Takımı'nın eski yıldızlarından Cesar Sampaio, Talisca ve Giuliano'yu karşılaştırdı. Sampaio, "Türkiye Ligini izliyorum. Talisca, Beşiktaş'ın parçası. Giuliano ise F.Bahçe'nin lideri. Tite'nin Talisca'yı değil de Giuliano'yu tercih etmesinin nedeni de liderlik özelliği olacak" iddiasında bulundu.
    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:16
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