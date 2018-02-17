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    17 Şubat 2018, Cumartesi
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    Türk Kızılay’ından çok anlamlı bağış

    Türk Kızılay’ından çok anlamlı bağış
    Kulübü'nün 1914'teki başkanı Doktor Hamit Hüsnü Kayacan tarafından Türk için Osmanlıca yazılan belge Müzesi'ne armağan edildi. Talep edilen sağlık çantası ve bir çadırın rica metninin yer aldığı belge, Türk Genel Sekreteri Hüseyin Can tarafından Fenerbahçe Kulübü Tarih, Arşiv ve Müze Kurulu Üyesi Gönül Çaylı'ya teslim edildi.
    1. 17 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:01
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