İsmail takıma katıldı

Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Samandıra Tesisleri'nde ilk bölümü basına açık gerçekleştirilen antrenmana sarılacivertliler koşu ile başladı. İstasyon çalışmasının ardından futbolcular 5'e 3 top kapma oyunu oynadı.

TAKTİK ÇALIŞTILAR

İdman daha sonra medya mensuplarına kapatıldı. Kapalı bölümde taktik çalışmalar gerçekleştirildiği bildirildi. Sakatlığı tamamen geçen İsmail Köybaşı da uzun süre sonra takımla çalıştı. Ayrıca Medipol Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Fernandao ve Alper'in yanı sıra Hasan Ali de antrenmanda yer aldılar.