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    15 Şubat 2018, Perşembe
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    İsmail takıma katıldı

    İsmail takıma katıldı

    Sakatlığı geçen tecrübeli oyuncu dünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Fernandao, ve de idmanda yer aldılar

    'in 22. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan , hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör yönetiminde Samandıra Tesisleri'nde ilk bölümü basına açık gerçekleştirilen antrenmana sarılacivertliler koşu ile başladı. İstasyon çalışmasının ardından futbolcular 5'e 3 top kapma oyunu oynadı.

    TAKTİK ÇALIŞTILAR
    İdman daha sonra medya mensuplarına kapatıldı. Kapalı bölümde çalışmalar gerçekleştirildiği bildirildi. Sakatlığı tamamen geçen da uzun süre sonra takımla çalıştı. Ayrıca maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Fernandao ve Alper'in yanı sıra de antrenmanda yer aldılar.

    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:23
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