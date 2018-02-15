İsmail takıma katıldı
Sakatlığı geçen tecrübeli oyuncu dünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Fernandao, Alper Potuk ve Hasan Ali de idmanda yer aldılar
Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Samandıra Tesisleri'nde ilk bölümü basına açık gerçekleştirilen antrenmana sarılacivertliler koşu ile başladı. İstasyon çalışmasının ardından futbolcular 5'e 3 top kapma oyunu oynadı.
TAKTİK ÇALIŞTILAR
İdman daha sonra medya mensuplarına kapatıldı. Kapalı bölümde taktik çalışmalar gerçekleştirildiği bildirildi. Sakatlığı tamamen geçen İsmail Köybaşı da uzun süre sonra takımla çalıştı. Ayrıca Medipol Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Fernandao ve Alper'in yanı sıra Hasan Ali de antrenmanda yer aldılar.
- 15 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 21:23
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Fenerbahçe'de flaş gelişme!
Toplam 1
Yorum
BekoBJK Lütfen Sayın Aziz Yıldırım(yöneticiliğin]-Aykut Kocaman(futbol anlayışın)-Volkan Demirel !Türk Futbolundan elinizi çekin. Yeterince kirlendi
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Trabzonlu Jessica!
Toplam 2
Yorum
ismail modeli kutluyorum doğru karar vermiş çünkü bu futbol sektöründe dünyada brezilya ne ise türkiyede trabzonspor aynı şeyi ifade ediyor
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Liverpool, Porto'yu dağıttı
Toplam 1
Yorum
BJK'nın İlk turdaki rakibi Porto BJK'nın İlk turdaki rakibi Porto işte bu kadar zayıf bir takım. BJK'nın başarısı çok abartıldı. Avrupa devi Bayern ezip geçecektir.
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