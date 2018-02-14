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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    İşte ‘Yıldırım’ kararı: Disiplin ihlali yok

    İşte ‘Yıldırım’ kararı: Disiplin ihlali yok
    , kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı kurula sevk edilen Kulübü Başkanı 'a ceza tayinine yer olmadığına hükmetti. Yapılan açıklamada, sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza verilmediğine işaret edildi. Fenerbahçe Kulübü ise kupada oynanan Giresunspor maçında taraftarının neden olduğu "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle ise 2 bin 500 TL cezaya çarptırıldı.
    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:47
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