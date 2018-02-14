108 kilodan krallığa

Başakşehir maçında attığı 2 golün yanısıra performansıyla F.Bahçe'nin ikinci yarıdaki kahramanı olan Fernandao, tırnaklarıyla kazıyarak Teknik Direktör Aykut Kocaman'dan formayı aldı. Geçtiğimiz sezon geçirdiği sakatlığın ardından bu yılın başında hazırlık kampına 108 kilo ile gelen Brezilyalı golcü sıkı diyet ve antrenman programlarının ardından 87 kiloya düşmeyi başardı. Sakatlığı nedeniyle mental anlamda da sıkıntı yaşayan 31 yaşındaki oyuncu, psikolojik destek aldı. Sakatlığını tam atlaktıktan sonra forvet hattındaki rakipleri Janssen, Soldado ve RvP karşısında bir şansı bulunmayan Fernandao'nun devre arasında başka bir takıma satılması gündeme geldi.

YARIŞTA BÜYÜK BİR KOZ

Oyuncunun menajeri tarafından kulübe gelen teklifler yeterli bulunmadı. Robin van Persie'nin Feyenoord'a gitmesi, Jannsen'in dönüşünün uzun sürecek olması ve Soldado'nun formsuzluğu, forma yarışında Brezilyalı golcüyü ön plana çıkardı. Adana Demir ile oynanan kupa maçında attığı 2 golle birlikte Aykut Kocaman'ın gözüne giren Fernandao, formayı sırtına geçirdi. Başakşehir maçındaki performansıyla Kocaman'ın şampiyonluk yarışındaki en büyük en kozu olacağını herkese gösterdi.



O ATIYOR FB KAZANIYOR

Fernandao, Sarı-Lacivertli formayla çıktığı 92 maçın 32'sinde rakip fileleri havalandırdı. Toplam 43 kez gol sevinci yaşayan Brezilya golcünün rakip fileleri havalandırdığı karşılaşmalarda Kanarya, sadece bir kez kaybetti. Tecrübeli futbolcunun gol attığı karşılaşmalarda Sarı-Lacivertliler, 26 galibiyet elde etti, 5 beraberlik yaşadı ve bir kez puan alamadı. (Akşam)